Marco Giusti per Dagospia

Pure nella giornata di ieri, cinematograficamente modesta, “Poor Things – Povere creature!” di Yorgos Lanthimos con Emma Stone come Creatura di Frankenstein in salsa iperfemminista, cresciuta tra Emerson e Goethe è primo con 219 mila euro, 33 mila spettatori e un totale di 2 milioni 213 mila euro. E’ il nuovo giocattolo da cineclub, magari un filo più popolare, per il pubblico più colto. Il cinema sta quasi perdendo il suo carattere più basso di grande spettacolo per le masse. Non funzionano più i super eroi, non funzionano gli avventurosi.

Funzionicchiano le commedie, come quella volgaruccia di “Tutti tranne te” con Sydney Sweeney e Glen Powell, salito ieri al secondo posto ieri con un incasso di 165 mila euro, 23 mila spettatori e un totale di 1 milione 367 mila euro. “I soliti idioti 3 – Il ritorno” di Biggi&Mandelli, partito benissimo nei primi due giorni di proiezione, si sta un po’ afflosciando. Segno di una delusione da passa parola o di un’attenzione tutta concentrata ai primi giorni. Penso che sia quest’ultimo il motivo di questa flessione. Con il lancio che aveva avuto giovedì scorso ci si aspettava un sabato da 1 milione o quasi. Ieri ha incassato al terzo posto 131 mila euro, con 18 mila spettatori e un totale di 2 milioni 77 mila euro.

Detto questo credo che sia già arrivato oltre le aspettative della Medusa. Ma può arrivare tranquillamente a tre milioni. “Perfect Days” di Wim Wenders che interessa così tanto al pubblico più colto dei vecchi appassionati di cinema, è quarto con 49 mila euro, 7 mila spettatori e un bel totale di 3 milioni 844 mila euro. Al quinto posto è salito “One Life” con Anthony Hopkins che salva i bambini ebrei in Polonia, 34 mila euro di incasso con un totale di 2, 3 milioni. Lo segue “Pare parecchio Parigi”, commedia parolacciara di Pieraccioni con Chiara Francini, gloria di Campi Bisanzio, il vecchio Cecche, armato di carabina, con mammina cattiva, la grande Gianna Giachetti ormai quasi novantenne, 31 mila euro, un totale di 2, 4 milioni.

Settimo posto per Claudio Bisio e il suo film da regista, “L’ultima volta che siamo stati bambini”, 29 mila euro, un totale di 1, 7 milioni. Ottavo per “The Holdovers” di Alexander Payne con Paul Giamatti, 25 mila euro e un totale di 1, 1 milioni. Pensavo che andasse meglio. I fan del Genoa, che magari non sono tantissimi, sono andati a vedere il documentario distribuito dalla Nexo “Genoa comunque e dovunque”, che ha incassato 24 mila euro, con quasi 3 mila spettatori. Fossi stato a Genova ci sarei andato.

Al decimo posto troviamo, ma guarda…, “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi, con 21 mila euro, 4 mila spettatori (le scuole…) e un totale di 35 milioni 844 mila euro. Leggo su “Deadline” che il film sta per uscire, questa primavera, in varie parti del mondo, in Francia il 13 marzo, in Germania il 4 Aprile, in Belgio e Olanda il 20 marzo e in Spagna il 26 aprile. Ma è solo l'inizio...

