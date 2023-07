CIAK, MI GIRA - QUALCUNO SALVI LA DISNEY. “INDIANA JONES E IL QUADRANTE DEL DESTINO” CON UN HARRISON FORD ORMAI PRONTO PER LE VACANZE A CAPALBIO È UN DISASTRO. ANCHE SE È PRIMO DA NOI, CON 984 MILA EURO NEL WEEKEND E UN TOTALE DI 4 MILIONI DI EURO, IN AMERICA INCASSA SOLO 26,5 MILIONI DI DOLLARI E VIENE MASSACRATO AL BOX-OFFICE AMERICANO DAL PICCOLO HORROR, “INSIDIOUS – LA PORTA ROSSA”, CHE VINCE IL SECONDO WEEEKEND DI LUGLIO. CHE PEZZA! - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

indiana jones e il quadrante del destino 5

Qualcuno salvi la Disney. “Indiana Jones e il quadrante del destino” con un Harrison Ford ormai pronto per le vacanze a Capalbio è un disastro. Anche se è primo da noi, con 984 mila euro nel weekend e un totale di 4 milioni di euro, alla sua seconda settimana in sala in America, con la bellezza di 4600 cinema, incassa solo 26, 5 milioni di dollari scendendo del 56% e viene così massacrato al box-office americano dal piccolo horror della Blumhouse da 16 milioni di budget, “Insidious – La porta rossa”, diretto e interpretato da Patrick Wilson, con Ty Simpkins, Andrew Astor e Rose Byrne, che, pur stroncato dalla critica, incassa ben 32, 7 milioni di dollari in 3.188 sale vincendo il secondo weeekend di luglio. Che pezza!

INSIDIOUS - LA PORTA ROSSA

Il totale globale di “Insidious – La porta rossa” è di 64 milioni di dollari, va benissimo in Messico (5, 8 milioni) e nelle Filippine (3,7), mentre quello di Indiana Jones 5” è di 247 milioni di dollari quando, con un budget di 290 milioni di dollari, gliene occorrerebbero più di 700. Buona notte! Da noi “Insidious – La porta rossa”, dove gli horror hanno vita dura, è terzo con 474 mila euro dietro “Elemental” con 507 mila euro e un totale di 4, 3 milioni.

elemental disney pixar 3

Al quarto posto in Italia troviamo il cartoon della Dreamworks “Ruby Gillman la ragazza con i tentacoli” con 333 mila euro, quinto il thriller di Robert Rodriguez “Hypnotic” con Ben Affleck con 107 mila euro. La riedizione di “Ponyo sulla scogliera” di Hayao Miyazaki incassa 85 mila euro. I primi film italiani del weekend, “Raffa” di Daniele Luchetti e “Rido perché ti amo” di Paolo Ruffini sono 11° e 12° con 48 mila euro e 47 mila euro.

Sound of Freedom

In America troviamo al terzo posto “Sound of Freedom” diretto da Alejandro Monteverde con Jim Cavaziel nel ruolo di Tim Ballard a caccia di trafficanti del sesso minorile con 18 milioni di dollari per un totale di 40 milioni, Mira Sorvino e Bill Camp. Non solo è un successo ottenuto con un crowfunding produttivo, ma il lato imbarazzante è che sia Jim Caveziel che il vero Tim Ballard, anche produttore del film, fanno parte dei teorici complottisti di QAnon. Al quarto posto c’è “Elemental” della Disney/Pixar con 9, 6 e un totale globale di 251 milioni di dollari.

amanda di carolina cavalli 1

Anche in questo caso, essendo il budget di 200 milioni, è chiaro che siamo di fronte a un altro pesante flop della Disney, anche perché il film non si sta riprendendo come si sperava. Stesso fine sta facendo “The Flash”, visto che pur avendo un totale globale di 261 milioni di dollari ne costa 200. Al quinto posto troviamo invece “Spider-Man Across the Spider-Verse” con 8 milioni di dollari, un totale americano di 357 milioni di dollari e globale di 642 milioni. E’ andato più che bene. Segnalo anche il fatto che “Amanda” di Caterina Cavalli con Benedetta Porcaroli, con due sale in America ha incassato 9.450 dollari. Pochini, è vero, ma ha critiche ottime.

indiana jones e il quadrante del destino 1 amanda di carolina cavalli 2 amanda di carolina cavalli 3 amanda di carolina cavalli 4 Ruby Gillman la ragazza con i tentacoli the flash 1 the flash 3 BEN AFFLECK HYPNOTIC BEN AFFLECK HYPNOTIC Sound of Freedom Sound of Freedom BEN AFFLECK HYPNOTIC indiana jones e il quadrante del destino 3 Ruby Gillman la ragazza con i tentacoli Ruby Gillman la ragazza con i tentacoli Ruby Gillman la ragazza con i tentacoli indiana jones e il quadrante del destino 2 insidious 5. elemental disney pixar 1 elemental elemental indiana jones e il quadrante del destino 6