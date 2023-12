CIAK MI GIRA - "WONKA" È GIÀ UN TRIONFO. E NON SIAMO ANCORA A NATALE - IL FILM CON TIMOTHÉE CHALAMET, FESTOSA VERSIONE DEL ROMANZO DECISAMENTE MOLTO PIÙ CUPO E DIFFICILE DI ROALD DAHL, INCASSA 151 MILIONI DI DOLLARI IN TUTTO IL MONDO, CON UN BUDGET DI 145 MILIONI. ALLA WARNER BROS SE NE ASPETTAVANO MOLTI DI MENO - ANCHE IN ITALIA HA STRAVINTO NELLA SUA PRIMA SETTIMANA CON 3 MILIONI 116 MILA EURO. SOLO IERI HA INCASSATO 1 MILIONE DI EURO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

timothee chalamet in wonka 5

E’ già un trionfo. E non siamo ancora a Natale. “Wonka” di Paul King con Timothée Chalamet, festosa versione del romanzo decisamente molto più cupo e difficile di Roald Dahl e sul rapporto tra i bambini poveri e i capitalisti del cioccolato, vince in America con 39 milioni di dollari e con 112 milioni dal resto del mondo, 11, 2 dal Messico, 6, 8 dalla Germania, 6,4 dalla Spagna, 6, 3 dal Giappone, 5, 5 dalla Cina, 5, 1 dalla Francia. In totale sono 151 milioni di dollari, con un budget di 145 milioni. Alla Warner Bros se ne aspettavano molti di meno.

ficarra e picone in santocielo 2

In Italia “Wonka” stravince nella sua prima settimana con 3 milioni 116 mila euro. Solo ieri ha incassato 1 milione di euro con 134 mila spettatori per un totale di 3 milioni 123 mila euro. Al secondo posto troviamo il curioso “Santocielo”, commedia di Francesco Amato con Ficarra e Picone che rimettono in scena oggi l’Immacolata Concezione per toccare il patriarcato massimo, Dio, e un totem assoluto, il masculo siculo, che finisce incinto come una femmina. Incassa 1 milione 274 mila euro, ieri era secondo in sala con 510 mila euro, 72 mila spettatori e un totale di 1 milione 298 mila euro.

gianmarco franchini e pierfrancesco favino in adagio

Terzo posto per il kolossal internazionale “Ferrari” diretto da Michael Mann col pennellone americano Adam Driver e Penelope Cruz che fanno i modenesi, 823 mila euro, ieri 280 mila euro, 37 mila spettatori e un totale di 987 mila euro. Al quarto posto troviamo invece “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi, che resiste all’ondata dei film natalizi con 610 mila euro. Ieri in sala incassava ancora 199 mila euro con 24 mila spettatori e un totalone di 30 milioni e 594 mila euro. Quinto posto per l’ultimo film di Stefano Sollima, “Adagio”, 382 mila euro, sorta di elegia della mala romana con un cattivissimo Adriano Giannini alle prese con i reduci della Banda della Magliana, Servillo-Mastandrea-Favino.

ferrari di michael mann 6

L’ho rivisto ieri sera al Mignon di Roma, 40-50 spettatori, e devo dire che è un ottimo film, perfettamente in linea con tutto quello che ha girato finora Sollima, “Suburra”, Acab”, “Gomorra”, “Romanzo criminale”, e un gran ritorno a casa. “Prendi il volo”, cartoon per i più piccoli della Illumination è sesto con 350 mila euro, ieri 199 mila euro, 18 mila spettatori e un totale di 389 mila euro, mentre il mystery di Woody Allen, “Un colpo di fortuna”, è settimo con 328 mila euro, con un totale di 1 milione 635 mila euro. Il kolossal di Ridley Scott “Napoleon” con Joaquin Phoenix finisce all’ottavo posto con 254 mila euro con un totale di 7 milioni e mezzo.

josh o connor in la chimera

“La chimera” di Alice Rohrwacher con Josh O’Connor e Isabella Rossellini, orgoglio nazionale molto apprezzato in tutto il mondo, è nono con 103 mila euro, ieri 37 mila euro e un totale di 615 mila euro. In America troviamo al secondo posto nel weekend “Hunger Games La ballata dell’usignolo e del serpente” con 5, 8 milioni di dollari, al terzo “Il ragazzo e l’airone” di Hayao Miyazaki con 5, 2, un totale americano di 23 milioni che sommato agli 86 milioni internazionale arriva a 109 milioni di dollari.

il ragazzo e l airone 2

Cifra, in realtà, clamorosa per un film di Miyazaki. L’ottimo 33° film giapponese di Godzilla prodotto dalla Toho, “Godzilla Minus One”, che da noi ha avuto un’uscita limitata, è quarto con 4, 9 milioni di dollari e un globale di 64 milioni. In Francia “Wonka” supera di poco il filmone nazionale, cioè “Les Trois Mousquetaires". Milady” con la bellissima Eva Green.

