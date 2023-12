CIAK, MI GIRA! - RESISTERÀ "C'È ANCORA DOMANI" DI PAOLA CORTELLESI, CHE HA SALVATO IL CINEMA ITALIANO NEL 2023, ALL'ONDATA DEI FILM NATALIZI, COME I KOLOSSAL "FERRARI" E "WONKA", E I POTENTI FILM ITALIANI COME "ADAGIO" E "SANTOCIELO"? MI VERREBBE VOGLIA DI DIRE SÌ. MA NON CREDO CHE SIA POSSIBILE - E MI PIACEREBBE CHE, COME A CANNES HANNO CHIAMATO GRETA GERWIG A CAPO DELLA GIURIA DEL CONCORSO, SI PENSASSE ALLA CORTELLESI ALMENO IN GIURIA A VENEZIA. QUALCOSA L'INDUSTRY ITALIANA GLIELA DEVE… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

c'e ancora domani 6

Resisterà il potente dramma testaccino in bianco e nero "C'è ancora domani" di Paola Cortellesi, l'attrice, sceneggiatrice e regista che ha salvato il cinema italiano nel 2023, all'ondata dei film natalizi, kolossal come "Ferrari" di Michael Mann, "Wonka" di Paul King con Thimothee Chalamet, comedy come "Santo cielo" di Francesco Amato con due comici molto amati come Ficarra e Picone e potenti crime come "Adagio" di Stefano Sollima con il fior fiore degli attori italiani tutto ambientato tra San Lorenzo e la stazione di Tiburtina?

PIERFRANCESCO FAVINO IN ADAGIO

Mediaticamente mi verrebbe voglia di dire sì. Perché mi piacerebbe che il film della Cortellesi, paraculo, anche pieno di momenti che non funzionano, ma in fondo sincero e importante per il nostro stremato pubblico e per le ragazze italiane, resistesse indomito all'ondata natalizia. Non credo che sia possibile, ma già pensarci mi sta bene. Sarebbe un caso clamoroso. E mi piacerebbe che come a Cannes hanno chiamato Greta Gerwig, regista del fortunato "Barbie", ma anche attrice di comedy intelligenti, a capo della giuria del concorso, anche in Italia si pensasse alla Cortellesi almeno in giuria a Venezia. Troppo pop? Non credo. E qualcosa l'industry italiana gliela deve. No?

io noi e gaber cover

Lancio la proposta e che in sala a Natale vinca il migliore. Ieri, ultimo giorno senza veri avversari, "C'è ancora domani" stravince con 157 mila euro, 29 mila spettatori in 412 sale e un totale di 29 milioni 976 mila euro. "Napoleon" di Ridley Scott e "Un colpo di fortuna" di Woody Allen, due film diretti da registi ottantenni per un pubblico di ottantenni se la battoni quasi a pari incasso con 63 mila euro ciascuno, 10 mila spettatori il primo con 334 sale e 11 mila il secondo con 324 sale. Un totale di 7,2 milioni il primo e 1,3 il secondo. "Io, noi e Gaber" di Riccardo Milani, marito della Cortellesi, è quarto con 50mila euro, 7 mila spettatori con 157 sale e un totale di 597.

LA CHIMERA

Solo quinto il cartone animato della Illumination "Prendi il volo" con 47 mila euro, 8 mila spettatori in 341 sale e un totale di 1,7 milioni. Per il resto vedo che "La chimera" di Alice Rohrwacher, sostenuto da qualche sala in più accuratamente scelta, è settimo con 20 mila euro, 3606 spettatori in 54 sale. "Ferrari" in quattro sale a Modena è 12° con 10 mila euro, 2160 spettatori, "Wonka" in anteprima in una sala è 30° con 264 spettatori. Una sala anche per film importanti come "20 000 speci di api", 124 spettatori al 53° posto, e "Trenque Lanque" di Laura Citarella, 81 spettatori ieri al Troisi di Roma.

