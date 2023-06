CIAK, MI GIRA - UN’ALTRA BUONA GIORNATA PER "ELEMENTAL", IL NUOVO CARTONE ANIMATO DELLA DISNEY/PIXAR CHE IERI INCASSA 223 MILA EURO CON 32 MILA SPETTATORI “THE FLASH”, IL CAMPIONE DELLA D.C.COMICS È SECONDO CON 81 MILA EURO, 11 MILA SPETTATORI - ANCHE SE HA GIÀ GUADAGNATO, GLOBALMENTE, 144 MILIONI DI DOLLARI, NON STA FUNZIONANDO BENE. MA SOPRATTUTTO È IL QUARTO FILM DELLA WARNER CHE NON STA FUNZIONANDO, A COMINCIARE DA “SHAZAM”, E SI PARLA DI UN MILIARDO E 200 MILIONI DI DOLLARI… -VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

elemental disney pixar 5

Un’altra buona giornata per "Elemental", il nuovo cartone animato della Disney/Pixar diretto dal coreano-aemricano Peter Sohn sulla convivenza tra elementi del tutto diversi, come terra-acqua-fuoco. Incassa ieri 223 mila euro con 32 mila spettatori e un totale di in due giorni di 515 mila euro. In tutto il mondo il film ha guadagnato 59 milioni di dollari. “The Flash” diretto da Andy Muschietti con Ezra Miller, il campione della D.C.Comics è secondo con 81 mila euro, 11 mila spettatori e un totale di 1,6 milioni di euro.

the flash 3

Anche se ha già guadagnato, globalmente, 144 milioni di dollari, non sta funzionando bene. Ma soprattutto è il quarto film della Warner che non sta funzionando, a cominciare da “Shazam”, e si parla di un miliardo e 200 milioni di dollari. Terzo posto per “Spider-Man Across the Spider-Verse”, secondo Spider-Man in versione cartoon altamente sperimentale, ma anche altamente spettacolare, ieri con 53 mila euro, 7.365 spettatori e un totale di 5,5 milioni di euro. In America, nei giorni feriali, è tornato in cima alle classifiche superando sia “The Flash” che "Elemental". L’incasso globale è di 503 milioni di dollari, cioè il terzo successo mondiale del 2023.

fidanzata in affitto

Cresce la commedia con Jennifer Lawrence “Fidanzata in affitto”, quarta con 38 mila euro, 5.465 spettatori e un totale in due giorni di 70 mila euro. In America uscirà questa settimana, non ci aspetta un grande incasso (12 milioni) visto che le commedie pepate, addirittura r-rated come questa, sono diventate merce rara. “La sirenetta” della Disney scivola così al quinto posto con 22 mila euro, 4.869 spettatori e un totale di 11,4 milioni di euro. Sesto posto per “Transformers – Il risveglio” con 28 mila euro, 3.995 spettatori e un totale di 2, 2 milioni di euro.

emma mackey in emily

Cresce, grazie al passa-parola delle signore che vanno al cinema il pomeriggio, l’ottimo “Emily”, il biopic sugli more di Emily Bronte diretto da Frances O’Connor, attrice alla sua opera prima, con la sorprendente Emma Mackey di “Sex Education”. Il film si prende qualche libertà, ma è una bella versione della storia di Emily Bronte divisa tra il fratello svalvolato e un curato che non riesce a districarsi tra il piacere e l’amore. “Emily” incassa ieri 13.974 euro, 2.275 spettatori con un totale di 65 mila euro.

un matrimonio mostruoso 5

Fa scendere all’ottavo posto il grottesco comico italiano “Un matrimonio mostruoso” di Volfango De Blasi con Ilaria Spada, Massimo Ghini, Paola Minaccioni, 13.334, 2.114 spettatori e un totale in due giorni di 26 mila euro. “Rapito” di Marco Bellocchio è nono con 7.948 euro, 1.248 spettatori e un totale di 1, 5 milioni di euro.

emma mackey in emily rapito di marco bellocchio un matrimonio mostruoso 1 rapito di marco bellocchio 7 rapito di marco bellocchio 8 rapito di marco bellocchio 9 un matrimonio mostruoso 3 rapito di marco bellocchio un matrimonio mostruoso 4 un matrimonio mostruoso 2 un matrimonio mostruoso 6 un matrimonio mostruoso un matrimonio mostruoso 8 elemental la sirenetta transformers – il risveglio 4 la sirenetta remake transformers – il risveglio 5 transformers – il risveglio 6 la sirenetta transformers – il risveglio 7 la sirenetta la sirenetta elemental emily di frances o connor2 emily di frances o connor3 emily di frances o connor1 elemental disney pixar 1 the flash 1 the flash the flash the flash ezra miller spider man – across the spider 9 spider man – across the spider 7 spider man – across the spider 8 fidanzata in affitto fidanzata in affitto elemental disney pixar 3