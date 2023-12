CIAK, MI GIRA! - L’ARRIVO DI UNA DECINA DI NUOVI FILM IN SALA, MA NESSUNO DAVVERO CLAMOROSO, TOGLIE QUALCOSINA ALLA MARCIA TRIONFALE DI “C’È ANCORA DOMANI”, MA NON CERTO IL PRIMO POSTO SUL PODIO CON 270 MILA EURO E 44 MILA SPETTATORI - SECONDO “NAPOLEON”, PIUTTOSTO VICINO COME INCASSO, 197 MILA EURO, MA NON COME NUMERO DI SPETTATORI, 27 MILA - NEL FRATTEMPO È USCITO IL FAVOLOSO TRAILER DI “FURIOSA” PREQUEL DI "MAD MAX", CHE VEDREMO IL 24 MAGGIO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

paola cortellesi c e ancora domani 1

L’arrivo di una decina di nuovi film in sala, ma nessuno davvero clamoroso, proprio mentre ci arriva il favoloso trailer di “Furiosa” di George Miller, che vedremo solo il 24 maggio, toglie qualcosina alla marcia trionfale di “C’è ancora domani” di e con Paola Cortellesi, appena festeggiata a Sorrento da tutto il mondo del cinema italiano che mai si sarebbe immaginato che un film in bianco e nero iper-femminista avrebbe potuto battere i colossi americani, e credo mai lo avrebbero prodotto. Ma non gli toglie certo il primo posto sul podio.

napoleone joaquin phoenix

Così “C’è ancora domani” è ancora oggi saldamente primo con 270 mila euro, 44 mila spettatori e un totalino da 25 milioni 413 mila euro. Secondo posto per il “Napoleon” trombone di Ridley Scott con Joaquin Phoenix bambacione che pensa solo alla Josephine de Beauharnais di Vanessa Kirby, devo dire piuttosto vicino come incasso, 197 mila euro, ma non come numero di spettatori, 27 mila, che vanta un totale di 3,9 milioni di euro. “Hunger Games La ballata dell’usignolo e del serpente” di Francis Lawrence con Rachele Zegler è terzo con 62 mila euro, 8.571 spettatori e un totale di 4, 4 milioni.

home education le regole del male

Quarto posto per il tristissimo “Cento domeniche” di e con Antonio Albanese nel ruolo di un operaio pensionato del nord che vive con la vecchia madre mazziata da una banca locale alla quale ha consegnato tutti i suoi risparmi. Il primo incasso delle tante new entries della settimana, tutte ammassate lì, perfino sotto Albanese, è l’horror calabrese “Home Education – Le regole del male”, opera prima di tal Andrea Niada, autore di ben nove corti, con Julia Ormond e Rocco Fasano, 29 mila euro, 4.132 spettatori, seguito da “Diabolik, chi sei?” dei Manetti bros con Giacomo Gianniotti, Miriam Leone, Monica Bellucci e Valerio Mastandrea, 25 mila euro, 3.963 spettatori.

palazzina laf 1

Segue al settimo posto il film comico “La guerra dei nonni” di Gianluca Anzanelli con la coppia Vincenzo Salemme & Max Tortora, 20 mila euro, 3.963 spettatori. Ottavo posto per il coraggioso “Palazzina Laf” di e con Michele Riondino su una delle tante terribili storie legate all’ILVA di Taranto, 16 mila euro, 2.613 spettatori, con un totale, con le anteprime legate alla presentazione del film al Rome Film Fest di 35 mila euro. Nono posto per il revenge thriller di John Woo, tornato in America dopo vent’anni di assenza, “Il signore della vendetta” (“Silent Night”) con Joel Kinnaman, Kid Cudi, Catalina Sandina Moreno, 15 mila euro, 2.234 spettatori.

Il paese del melodramma

Uscito solo in nove sale, a Roma lo fanno al cinema Eden, la sala preferite dalle signore di Prati, “Il paese del melodramma”, horror-mélo girato nella sua Parma da Francesco Barilli, celebrato autore di “Il sorriso della signora in nero” e “Pensione paura”, già protagonista come attore di “Prima della rivoluzione” di Bernardo Bertolucci. Nel film, costato qualcosa come 300 mila euro e girato in tre settimane dal regista, ormai ottantenne, che si è ritagliato anche un ruolo di attore, la Morte, interpretata dal mitico Luc Merenda, con capello lunghissimo, spinge un cantante d’opera, Luca Magri, a interpretare non ricordo più quale personaggio di Giuseppe Verdi. Nel ruolo del prete trovate anche il critico Davide Pulici. Imperdibile. Lo sapete. Appena sto meglio ci vado.

anya taylor-joy in furiosa 3 il cielo brucia home education le regole del male picasso. un ribelle a parigi silent night chris hemsworth in furiosa Il paese del melodramma furiosa palazzina laf 8 palazzina laf 6 palazzina laf 7 furiosa hunger games la ballata dell’usignolo e del serpente 5 palazzina laf michele riondino 2 anya taylor-joy in furiosa anya taylor-joy in furiosa la guerra dei nonni il cielo brucia il paese del melodramma hunger games la ballata dell’usignolo e del serpente 6 il paese del melodramma anya taylor-joy in furiosa c'e ancora domani 1 paola cortellesi c e ancora domani 3 c e ancora domani paola cortellesi napoleone joaquin phoenix napoleone joaquin phoenix paola cortellesi c e ancora domani 2 napoleone joaquin phoenix napoleone joaquin phoenix chris hemsworth in furiosa