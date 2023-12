CIAK, MI GIRA! - L’ARRIVO DI NUOVI FILM, SOPRATTUTTO DEL CAMPIONE NATALIZIO DELLA DISNEY, IL CARTONE ANIMATO CON PRINCIPESSA “WISH”, NON TURBA LA CORSA DI “WONKA”, SEMPRE PRIMO IERI CON 214 MILA EURO E 30 MILA SPETTATORI. IN TUTTO IL MONDO HA ORMAI GUADAGNATO 166 MILIONI DI DOLLARI. “WISH” OTTIENE IL SECONDO POSTO CON 151 MILA EURO, 23 MILA SPETTATORI IN 392 SALE. NON HA FUNZIONATO COME SI SPERAVA NEMMENO IN PATRIA, DOVE HA UN TOTALE DI 55 MILIONI… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

timothee chalamet in wonka 4

L’arrivo di nuovi film, soprattutto del campione natalizio della Disney, il cartone animato con principessa “Wish”, non turba la corsa di “Wonka” di Paul King con Timothée Chalamet, sempre primo ieri con 214 mila euro, 30 mila spettatori in 461 sale per un totale di 4 milioni 116 mila euro. In tutto il mondo ha ormai guadagnato 166 milioni di dollari. “Wish” ottiene il secondo posto con 151 mila euro, 23 mila spettatori in 392 sale. Purtroppo non ha funzionato come si sperava nemmeno in patria, dove ha un totale di 55 milioni di dollari che diventano 128 globali.

Wish

“Aquaman e il regno perduto” di James Wan con il bisteccone Jason Momoa scivola al terzo posto con 130 mila euro, 17 mila spettatori in 323 sale e un totale, in due giorni, di 294 mila euro. In Cina, al suo secondo giorno, arriva a un totale di 8, 7 milioni di dollari con 111 mila proiezioni. Quarto e quinto posto per i film italiani. “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi con le 91 mila euro di ieri, 18 mila spettatori e 268 sale, arriva però alla bella cifra di 31 milioni di euro. “Santocielo” di Francesco Amato con Ficarra e Picone tra Immacolata Concezione e gravidanza maschile per maschi siciliani incassa 85 mila euro, 13 mila spettatori con 460 sale e un totale di 1 milione 694 mila euro.

Aquaman e il regno perduto

Al suo primo giorno, con 77 sale e un biglietto salato, il film concerto “Renaissance. A Film by Beyoncé”, al sesto posto, incassa 84 mila euro, mentre “Ferrari” di Michael Mann col pennellone Adam Driver e Penelope Cruz che fanno i modenesi, in uscita oggi anche in UK e il 25 in Usa, è settimo con 63 mila euro, 9 mila spettatori con 364 sale per un totale di 1 milione 299 mila euro. Ottavo posto per “Adagio” di Stefano Sollima con 24 mila euro, 3 mila spettatori in 274 sale per un totale di 523 mila euro.

Foglie al vento

Al suo esordio, “Foglie al vento” di Aki Kaurismaki, uno dei migliori film della stagione già pronto pe rla corsa all’Oscar, uscito in 70 sale, è nono con 21 mila euro d’incasso. Lo segue, al suo esordio, “One Life” di James Hawes con Anthony Hopkins e Helena Bonham Carter. Non mi dite poi che non avete film nuovi da vedere. C’è davvero parecchio quest’anno a Natale.

matteo garrone io capitano

Mettete nel mucchio anche “Maestro” di Bradley Cooper che trovate su Netflix…. “Io capitano” di Matteo Garrone, oggi più forte grazie al fatto di essere entrato nella shortlist di 15 titoli in corsa per l’Oscar al miglior film straniero, è 11° con 17 mila euro, 3920 spettatori in 15 sale, si vede che sono scolaresche, con un totale di 4 milioni 469 mila euro. “La chimera” di Alice Rohrwacher scivola al 15° posto con 7.524 euro di incasso.

