CIAK, MI GIRA! - E’ GUERRA TRA I FILM NATALIZI, ANCHE SE “WONKA” È SEMPRE SUPERPRIMO CON 263 MILA EURO, 37 MILA SPETTATORI IN 423 SALE, AL SECONDO POSTO TROVIAMO IERI “SANTOCIELO”, 110 MILA EURO, 16 MILA SPETTATORI CON 430 SALE, MENTRE SCENDE AL TERZO POSTO CON 108 MILA EURO, MA PIÙ SPETTATORI,“C’È ANCORA DOMANI”. VEDIAMO SE L’ARRIVO DI “AQUAMAN 2” CON IL BISTECCONE JASON MOMOA, FINALMENTE UN FILM NON PER VECCHI SIGNORI E NON PER UN PUBBLICO FEMMINILE CAMBIERÀ QUALCOSA… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

timothee chalamet in wonka 6

E’ guerra tra i film natalizi, anche se “Wonka” di Paul King, una versione inventata della storia di come il Willy Wonka di Roald Dahl diventò proprio quel Willy Wonka, interpretato dall’adorabile Timothée Chalamet, è sempre superprimo con 263 mila euro, 37 mila spettatori in 423 sale per un totale di 3 milioni 646 mila euro. AL secondo posto troviamo ieri “Santocielo” di Francesco Amato con ficarra e Picone alle prese con l’Immacolata Concezione e il Maschio Siciliano, 110 mila euro, 16 mila spettatori con 430 sale e un totale di 1 milione 505 mila euro.

santocielo

Scende al terzo posto con 108 mila euro, ma ha più spettatori, ben 19 mila in meno sale, “solo” 328 sale, “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi con un totale di 30 milioni 815 mila euro. Quarto posto per “Ferrari” kolossal di Michael Mann con Adam Driver truccato da Malagò, Penelope Cruz che pensa di fare la moglie cornuta modenese con 82 mila euro, 12 mila spettatori in 331 sale, un totale di 1 milione 152 mila euro. Quinto “Adagio” di Stefano Sollima, film per nostalgici del poliziottesco all’italiana, dei Romanzi Criminali, dei regolamenti di conti tra San Lorenzo e Stazione Tiburtina, 37 mila euro, 5 mila spettatori con 330 sale, un totale di 462 mila euro.

Aquaman e il regno perduto

Vediamo se l’arriva di “Aquaman 2” con il bisteccone Jason Momoa, finalmente un film non per vecchi signori e non per un pubblico femminile cambierà qualcosa. In Francia, dove è uscito due giorni fa non ha cambiato nulla, visto che è terzo dietro “Wonka” e il campione nazionale, “Les trois Mousquetaires. Milady” con Eva Green. In Cina, però, dovrebbe fare il botto. Ci cascano ancora, eh?

josh o connor in la chimera

Torniamo alla classifica italiana. Sesto posto per “Un colpo di fortuna” dell’ottantenne Woody Allen, 27 mila euro, 4 mila spettatori con 250 sale, un totale di 1, 6 milioni, settimo per “Napoleon” dell’ottantenne Ridley Scott con 24 mila euro, 3 mila spettatori in 191 sale, un totale di 7,5 milioni. “La chimera” di Alice Rohrwacher è decima con 14 mila euro, 2 mila spettatori, un totale di 645 mila euro.

il maestro giardiniere 6

Vi ricordo però che tra i film migliori in circolazione trovate “Il maestro giardiniere” di Paul Schrader con Joel Edgerton e Sigourney Weaver, a Roma lo fanno al Quattro Fontane, ieri 35° con 172 spettatori in 11 sale. E’ uscito oggi anche il potente avventuroso spagnolo “La società della neve” di J. A. Bayona, che dovrebbe finire in corsa per l’Oscar come miglior film straniero. A domani.

