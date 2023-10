CIAK, MI GIRA - SARÀ MEGLIO CHE ASCOLTI QUALCHE CANZONE DI TAYLOR SWIFT. IL SUO MEGA CONCERTO-EVENTO DI TRE ORE, “THE ERAS TOUR”, HA INCASSATO 128 MILIONI DI DOLLARI IN TUTTO IL MONDO E IN ITALIA ERA PRIMO NEL WEEKEND CON 746 MILA EURO. LO SEGUE AL SECONDO POSTO “L’ESORCISTA – IL CREDENTE” CON 659 MILA EURO. TERZO POSTO PER IL SORPRENDENTE “DOGMAN” 462 MILA EURO … - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

taylor swift the eras tour

Sarà meglio che ascolti qualche canzone di Taylor Swift. Il suo mega concerto-evento di tre ore per i fan, “Taylor Swift The Eras Tour”, diretto da Sam Wrench, ha incassato in America 96 milioni di dollari e in tutto il mondo 128 milioni di dollari. Non in tutto il mondo se la sono filata, anche se vanta il record assoluto di ascolti su Spotify, 21 miliardi di ascolti. In Francia, dove credono ai prodotti nazionali, e misurano i film a presenze, e il film-concerto costa il doppio di un film normale, The Eras Tour non entra neanche tra i primi cinque incassi, ad esempio.

dogman di luc besson 7

Ma in Italia è primo nel weekend con 746 mila euro in tre giorni, anche se ieri, domenica, era solo quarto con 170 mila euro di incasso e 8.700 spettatori. Segno che quel che doveva incassare l’ha fatto tra venerdì e sabato col biglietto a 20-22 euro. Lo segue al secondo posto, come incassi ma non come presenze, “L’esorcista – Il credente” di David Gordon Green con 659 mila euro, ieri primo con 195 mila euro e 23 mila spettatori. Terzo posto per il sorprendente “Dogman” di Luc Besson con l’astro nascente Caleb Landry Jones, 462 mila euro, terzo anche ieri con 176 mila euro e 24 mila spettatori.

l ultima volta che siamo stati bambini 1

Sale al quarto posto il film diretto da Claudio Bisio “L’ultima volta che siamo stati bambini” con 448 mila euro, grazie all’incasso di ieri al secondo posto, 181 mila euro e 26 mila spettatori. Seguono al quinto posto “Assassinio a Venezia” di e con Kenneth Branagh, 414 mila euro e un totale di 7,7 milioni, al sesto “Talk To Me” con 288 mila euro, al settimo “Paw Patrol Il Super Film” con 256 mila euro.

volevo un figlio maschio 8

Ottavo posto per la commedia italiana “Volevo un figlio maschio” di Neri Parenti con Enrico Brignano con 224 mila euro e un totale di 709 mila euro e nono per “Io capitano” di Matteo Garrone con 217 mila euro e un totale di 3 milioni 356 mila euro. Vi ricordo che questa settimana esce il nuovo film di Martin Scorsese “Killer of the Flower Moon” con Leonardo Di Caprio, Robert De Niro e Lily Gladstone, durata tre ore e mezzo…

