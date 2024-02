CIAK, MI GIRA! - IN UNA SETTIMANA DISASTROSA PER IL CINEMA, IL SOFISTICATO FILM COREANO-AMERICANO “PAST LIVES”, COL SUO AMORE IMPOSSIBILE FRA DUE RAGAZZI, È PRIMO CON 310 MILA EURO, 44 MILA SPETTATORI IN 361 SALE – MEDAGLIA D’ARGENTO PER “MADAME WEB”: 252 MILA EURO, 32MILA SPETTATORI IN 245 SALE – SULL’ULTIMO GRADINO DEL PODIO C'E' “POOR THINGS” CON 243 MILA EURO, 31 MILA SPETTATORI SU 362 SALE

Marco Giusti per Dagospia

past lives

In una settimana disastrosa per il cinema, siamo a -19 % rispetto a un anno fa, il sofisticato film coreano-americano “Past Lives” di Celine Song col suo amore impossibile fra due ragazzi che il destino ha fatto incontrare e poi allontanare, è primo con 310 mila euro, 44 mila spettatori in 361 sale e un totale di 777 mila euro in quattro giorni. Sale al secondo posto il disastroso “Madame Web” di S.J.Clarskon con Dakota Johnson col giubbino rosso di pelle e Sydney Sweeney con gli occhialoni e i calzettoni, 252 mila euro, 32mila spettatori in 245 sale per un totale di 508 mila euro. Il suo totale globale è di 12 milioni di dollari.

mark ruffalo poor things povere creature

Con 100 milioni di dollari di budget… “Poor Things” di Yorgos Lanthimos con Emma Stone alla ricerca di se stessa scende al terzo posto con 243 mila euro, 31 mila spettatori su 362 sale per un totale di 7, 1 milioni di euro. Il totale globale è di 82 milioni di dollari. Sale al quarto posto la commedia di Giovanni Veronesi “Romeo è Giulietta” con Pilar Fogliati che fa Romeo con un naso finto e la zazzera sugli occhi, 222 mila euro, 31 mila spettatori in ben 442 sale e un totale di 433 mila euro.

Non è un successo. Al quinto posto arriva la commedia più vista del momento, “Tutti tranne te” con Sydney Sweeney e Glen Powell, 182 mila euro, 23 mila spettatori in 280 sale e un totale di 5, 8 milioni. Il totale globale è di 172 milioni di dollari, con 35 milioni di budget. Un successo epocale. “I tre moschettieri. Milady” di Martin Bourboulon con Eva Green sale al sesto posto con 77 mila euro, 10 mila spettatori in 311 sale e un totale di 145 mila euro.

Lo segue di poco “Finalmente l’alba” di Saverio Costanzo con Lily James e Joe Keery, 76 mila euro, 11 mila spettatori in 379 sale per un totale di 157 mila euro. E’ così. Intanto procede il Festival di Berlino. Non è andato benissimo il primo film italiano in concorso, “Another End” di Piero Messina. Oggi per la sezione Berlinale Speciale passeranno le sei ore della serie “Dostoevsky” dei fratelli D’Innocenzo con Filippo Timi e Carlotta Gamba. Speriamo bene…

madame web 7

willem defoe poor things povere creature emma stone poor things

MADAME WEB madame web 9

