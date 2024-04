CIAK, MI GIRA! - IN UNA SETTIMANA PARTICOLARMENTE MOSCETTA, CHE SEGNA UN -24% DI PRESENZE RISPETTO ALLA STESSA DELL’ANNO SCORSO, IL BIOPIC SU AMY WINEHOUSE, “BACK TO BLACK” VINCE IL SUO PRIMO WEEKEND CON 789 MILA EURO E SEGNA IERI UN INCASSO DI 275 MILA EURO CON 36 MILA SPETTATORI. AFFRONTERÀ QUESTA SETTIMANA IN TUTTO IL MONDO L’USCITA DI “CHALLENGERS” DI LUCA GUADAGNINO, CHE HA DALLA SUA ZENDAYA E UN APPOGGIO CRITICO IMPONENTE… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

marisa abela in back to black

In una settimana particolarmente moscetta, che segna un -24% di presenze rispetto alla stessa dell’anno scorso, il biopic su Amy Winehouse, “Back to Black” di Sam Taylor-Johnson con Marisa Abela vince il suo primo weekend con 789 mila euro e segna ieri un incasso di 275 mila euro con 36 mila spettatori. Non è ancora uscito né in Usa né in Francia, mentre è primo in UK con 2,7 milioni di dollari, decisamente meno degli esordi di altri biopic di rockstar nazionali, se pensiamo ai 9, 3 milioni di “Bohemian Rhapsody” e ai 5, 3 di “Rocketman”.

challengers

Affronterà questa settimana in tutto il mondo l’uscita di “Challengers” di Luca Guadagnino della Warner, che ha dalla sua la presenza di Zendaya e un appoggio critico davvero imponente. “Civil War” di Alex Garland con Kirsten Dunst e Wagner Moura, il fantascientifico che mostra un’America dilaniata da una guerra civile, è secondo in Italia con 642 mila euro, ma ieri in sala era addirittura terzo con 202 mila euro e 26.928 spettatori. In America ha vinto la sua seconda settimana con 11, 1 milioni di dollari per un totale nazionale di 44 milioni e globale di 49 milioni. Anche in Francia è primo su “Kung Fu Panda 4” e “Ghostbusters: Minaccia glaciale”.

civil war. 8

Terzo posto nel nostro weekend per “Ghostbusters: Minaccia glaciale” di Gil Kenan con Paul Rudd con 632 mila euro, che ieri in sala era secondo con 220 mila euro e 29 mila spettatori. Il suo incasso totale è di 1, 6 milioni di euro. Al quarto posto arriva il primo film italiano, la fortunata commedia abruzzese “Un mondo a parte” di Riccardo Milani con Albanese & Raffaele che segna un incassa di 461 mila euro, e ieri era quarta in sala con 27 mila spettatori e un incasso di 184 mila euro. Il suo totale è di 6 milioni e 65 mila euro. E’ incredibile con tutti i film che produciamo come non avessimo nessuna nuova commedia da offrire al pubblico.

virginia raffaele antonio albanese un mondo a parte

Il secondo film italiano in classifica è il musical femminista “Gloria!”, opera prima di Margherita Vicario, nono con 131 mila euro. Francamente un po’ poco. “Kung Fu Panda 4” da noi è quinto questo weekend con 398 mila euro e un totale di 10, 7 milioni, mentre la commedia inglese targata Lucky Red “Cattiverie a domicilio” di Thea Sharrock con Olivia Colman e Jessie Buckley è sesto con 339 mila euro alla sua prima settimana. “Godzilla e Kong: Un nuovo impero” è settimo con 188 mila euro e un totalone di 3, 8 milioni, mentre l’horror “Omen” è ottavo con 139 mila euro.

godzilla e kong il nuovo impero 5

Chiude la classifica italiana il film francese per gatatri “Vita da gatto” ncon 121 mila euro, ieri ottavo in sala con 58 mila euro. Miao. In America abbiamo visto che “Civil War” ha vinto il suo secondo weekend con 11, 1 milioni di dollari per un totale di 44 milioni e un globale di 49. L’horror con bambina-ballerina-vampiretta “Abigail” è secondo con 10, 2 milioni, mentre “Godzilla e Kong: Un nuovo impero” coi due vecchi mostri del cinema che distruggono Roma incuranti di quel che può dire il sindaco Gualtieri, è terzo con 9, 5 milioni per un totale americano dio 171 milioni e globale di ben 485 milioni.

godzilla nel colosseo 1

Facciamo subito un film con due cinghialoni giganti che distruggono il Colosseo. Magari qualcuno ci casca. Attenzione, però, a dare delle “cocce de cazzo” a Godzilla e Kong. Il loro film in Cina questo weekend è ancora primo con 7, 3 milioni di dollari con un totale di 121 milioni in 24 giorni di programmazione, il massimo incasso di un film straniero in Cina. Scende un po’, invece, “Il ragazzo e l’airone” di Hayao Miyazaki, secondo con 6, 3 milioni e un totale di 104 milioni in 19 giorni. Anche se 104 milioni di dollari è un incasso imponente per il film, che in patria, in Giappone, ne ha incassati “solo” 60 e in America 46, in Cina il film è stato al centro di molte polemiche perché pur anti-militarista ricorda i tempi della guerra Cino-Giapponese, una ferita ancora aperta per i nazionalisti cinesi.

Vi ricordo ancora che il 26 aprile uscirà in tutto il mondo, da noi il 24, “Challengers” di Luca Guadagnino con Zendaya. Da noi se la vedrà con “Confidenza” di Daniele Luchetti con Elio Germano, Pilar Fogliati e Vittoria Puccini, tratto da un romanzo di Domenico Starnone, e con l’anime “Spy X Family Code: White” di Kazuhiro Furuhashi.

challengers di luca guadagnino godzilla nel colosseo 3 godzilla nel colosseo 2 godzilla nel colosseo 4 zendaya in challengers Ghostbusters. Minaccia glaciale un mondo a parte. un mondo a parte virginia raffaele antonio albanese un mondo a parte Ghostbusters. Minaccia glaciale Ghostbusters. Minaccia glaciale Ghostbusters. Minaccia glaciale Ghostbusters. Minaccia glaciale challengers di luca guadagnino. civil war. 5 civil war. 6 civil war. 7 challengers challengers di luca guadagnino zendaya in challengers challengers