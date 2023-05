CIAK, MI GIRA - LA SITUAZIONE È QUESTA. “I GUARDIANI DELLA GALASSIA, VOL. 3” È PRIMO IN ITALIA CON 805 MILA EURO PORTANDO AL CINEMA 106.972 SPETTATORI - IL PROBLEMA È CHE DIETRO C’È IL VUOTO. STIAMO CIOÈ PARLANDO DI SALE NON MEZZE VUOTE, MA PRATICAMENTE VUOTE, DOVE FACCIAMO FINTA CHE IL CINEMA IN ITALIA ESISTA ANCORA. E A GIUGNO, QUANDO TORNEREMO DA CANNES, SAPPIAMO GIÀ CHE AVREMO PROBABILMENTE ANCOR MENO SPETTATORI IN SALA. AIUTO! - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

I GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 3 - ROCKET

La situazione è questa. “I guardiani della Galassia, vol. 3” di James Gunn, terzo e, pare, ultimo capitolo della trilogia Marvel, è primo in Italia ieri con 805 mila euro portando al cinema 106.972 spettatori appassionati delle avventure di Rocket, Gamora e Drax, facendo arrivare il film al totale in tre giorni di 2 milioni 180 mila euro. Dai 47 mercati internazionali dove è uscito, i Guardiani incassa 35 milioni di dollari, mentre dalle preview americane altri 17, 5 milioni.

super mario bros il film. 2

Il totale previsto del primo weekend rimane lo stesso, 120-130 milioni di dollari in America e poco di più dai mercati esteri. Il problema, almeno per noi, però è un altro. Dietro il successo dei Guardiani della Marvel, c’è il vuoto. Se perfino il potente “Super Mario Bros – Il film”, come era ovvio, scompare al terzo posto cancellato dalla new entry Marvel, molto meno adatta ai bambini piccoli, vi ricordo, anche “Il sol dell’avvenire” di Nanni Moretti, anche se segna un totale di quasi 3 milioni, 2.957.000, ha incassato ieri al secondo posto un miserello 58 mila euro e solo 8.737 spettatori. Una ventina di spettatori a sala. Di venerdì.

edwige fenech la quattordicesima domenica del tempo ordinario 3

Stiamo cioè parlando di sale non mezze vuote, ma praticamente vuote, dove facciamo finta che il cinema in Italia esista ancora. Al quarto posto, “La casa – Il risveglio del male” di Lee Cronin segna 44 mila euro, 5.825 spettatori e un totale di 2, 4 milioni, mentre l’unica new entry italiana, “La quattordicesima domenica del tempo ordinario” di Pupi Avati con Gabriele Lavia e la divina Edwige è sesto con 32 mila euro, 5.363 spettatori e un totale in due giorni di 57 mila euro. Vabbé. Ma di cosa stiamo parlando?

joaquin phoenix in beau ha paura

A stupirmi è la mancanza di spettatori che segue il vuoto sotto al successo dei “Guardiani della Galassia”. Presenze che vanno dai duemila spettatori di “Beau ha paura” di Ari Aster, che è un ottimo film del tutto snobbato dal pubblico (dura tre ore, lo so, il titolo è negativo, le mamme italiane non sono cattive come le mamme ebree o almeno non vengono percepite così malvage), agli 8.737 del “Sol dell’avvenire”, che almeno ha un titolo positivo.

nanni moretti il sol dell avvenire 3

A giugno, quando torneremo da Cannes dove si vedranno ben tre film italiani in concorso, Moretti-Bellocchio-Rohrwacher, sappiamo già che avremo probabilmente ancor meno spettatori in sala. Aiuto! E pensare, che a Cannes verrà anche presentato nella selezione ufficiale anche “The definitive cut” del “Caligola” di Tinto Brass con Malcolm McDowell e Helen Mirren, che non vuol dire the director’s cut, attenzione, ma solo una copia montata, non da Brass e non so bene da chi, il più simile a quella che voleva Brass da negativi in gran parte inediti.

nanni moretti il sol dell avvenire 4

Celebrazione insomma di un cinema folle e popolare che avevamo quarant’anni fa e che ora appare del tutto lontano, finiti come siamo nelle nostalgie morettiane e in quelle sicuramente meno interessanti avatiane. Se la finissimo di piangerci addosso e iniziassimo a fare cinema sul serio, magari, non ci sarebbe tutto questo vuoto che c’è tra i primi film in classifica, come i Guardiani della Galassia e il resto dei film in sala.

