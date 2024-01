28 gen 2024 10:48

CIAK, MI GIRA - SORPASSO! “POOR THINGS – POVERE CREATURE!” DI YORGOS LANTHIMOS CON EMMA STONE SUPERA “I SOLITI IDIOTI 3 – IL RITORNO”. QUINDI 663 MILA EURO PER “POOR THINGS” E 622 MILA EURO PER “I SOLITI IDIOTI 3”. CHE RIMANE COMUNQUE, “MINCHIA! FIGA! PORCO DIGHEL!”, UN SUCCESSO STREPITOSO - NON È ANDATA AFFATTO COME CI SI ASPETTAVA “DIECI MINUTI” DI MARIA SOLE TOGNAZZI TRATTO DAL ROMANZO DI CHIARA GAMBERALE. SETTIMO POSTO, 101 MILA EURO. VABBÈ – VIDEO