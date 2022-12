CIAK, MI GIRA - AL SUO TERZO GIORNO DI USCITA ITALIANA “AVATAR: LA VIA DELL’ACQUA” DI JAMES CAMERON INCASSA 1 MILIONE 606 MILA EURO CON 183MILA SPETTATORI. DICIAMO CHE ERA PREVISTO. MENO CHE TUTTI GLI ALTRI INCASSI CROLLASSERO DI BOTTO LASCIANDO IL CINEMA ITALIANO, SOPRATTUTTO, AI MINIMI STORICI - AL SECONDO POSTO IL PORO “GATTO CON GLI STIVALI 2” INCASSA SOLO 58 MILA EURO PER UN TOTALE DI 2 MILIONI 135 MILA EURO. DISASTRO. “VICINI DI CASA” TERZO CON 28 MILA... - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Al suo terzo giorno di uscita italiana “Avatar: la via dell’acqua” di James Cameron incassa 1 milione 606 mila euro per un totale di 4 milioni 191 di euro. Ieri gli spettatori, nelle sue 550 sale erano 184 mila, cioè 334 a sala. Diciamo che era previsto. Meno che tutti gli altri incassi crollassero di botto lasciando il cinema italiano, soprattutto, ai minimi storici. In tutto il mondo, ma ancora mancano i dati del primo giorno americano, siamo già arrivati a 50 milioni di dollari. 15 vengono dal primo giorno in Cina, dove si prevedono, non capisco come, totali da 717 milioni di dollari.

In India è uscito in 3800 cinema, e già lo si può trovare, leggo, in streaming piratato. Meglio degli italiani, non c’è che dire. Fioccano però le prime pesanti e autorevoli critiche. Soprattuttoiper quanto riguarda la storia, considerata troppo semplicina. “La blanda estetica e le emozioni banali lo fanno diventare il Club Med delle stravaganze con effetti speciali”, scrive Richardc Brody sul “New Yorker”, dove peraltro Anthony Lane ne parla piuttosto bene. “Un’ora di storia gonfiata a 192 minuti”, scrive Mick La Salle sul “San Francisco Chronicle”.

Ma si legge anche “A major disappointment” (Forbes), “non è un film è uno showcase tecnologico”. Quello che non mi piace proprio è il fatto che i giornali americani leghino il successo di Avatar 2 al futuro di tutto il cinema mondiale. Se non arriva a 2 miliardi di dollari non ci sarà più il cinema…. Mah! Se ne farà un altro. Meno miliardario, più intelligente. Come abbiamo sempre fatto.

Intanto in Italia ieri al secondo posto il poro Gatto con gli stivali 2, incassava solo 58 mila euro con 9.295 spettatori in 389 sale, cioè 23 spettatorik a sala per un totale di 2 milioni 135 mila euro. Disastro. “Vicini di casa” di Paolo Costella con Claudio Bisio e Vittoria Puccini e il decolleté di Valentina Lodovini ne incassava 28 mila con 4.128 spettatori in 294 sale, 14 spettatori spauriti + acari (ma non contano, credo) a sala, per un totale di 1, 3 milioni. “The Menu” di Mark Mylod era quarto con 15 mila euro e un totale di 2 milioni di euro.

“La stranezza” di Roberto Andò con Ficarra-Servillo-Picone era quinto, probabilmente grazie alle proiezioni per le scuole, con 2.973 spettatori in 59 sale, cioè 50 a sala, con un totale di 5 milioni 335 mila euro. Unico vero successo del cinema italiano. Ma prima della pandemia ne avrebbe fatti almeno 10 di milioni. “Il corpetto dell’imperatrice” di Marie Kreutzer con Vicky Krieps è il primo film d’arte visto dalla signore, 11 mila euro, 13 spettatori a sala, un totale di 262 mila euro.

Tra i film nuovi “Perfetta illusione” di Pappi Corsicato con Giuseppe Maggio e Carolina Sala è 11° con 6.204 euro e 1022 spettatori. “Bones and All” di Luca Guadagnino scende al 12° posto con 4.906 euro per un totale di 1, 2 milioni di euro.

