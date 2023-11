CIAK, MI GIRA - TESTACCIO RULES! CI CREDETE? PAOLA CORTELLESI COL SUO “C’È ANCORA DOMANI” BATTE ANCHE IL POTENTE “THE MARVELS”, KOLOSSAL IPERFEMMINISTA DA 220 MILIONI DELLA MARVEL - 581 MILA EURO, 98 MILA SPETTATORI CONTRO I 280 MILA EURO E 38 MILA SPETTATORI DEL SECONDO - IL DOCUMENTARIO MIO E DI DAGO, “ROMA SANTA E DANNATA” 27° CON 1.631 EURO, 252 SPETTATORI IN 10 SALE, MA STA ANDANDO BENE A ROMA, E L’ADRIANO LO VUOLE RIPROGRAMMARE I PROSSIMI LUNEDÌ, MARTEDI E MERCOLEDÌ, MENTRE A MILANO IL 13 SERA SARÀ ALL’ANTEO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

c'e ancora domani 6

Testaccio rules! Ci credete? Neanche fosse Alexia Galaxia, il suo personaggio di superoina in tv, Paola Cortellesi col suo “C’è ancora domani”, film iperfemmmnista ipereneorealista in bianco e nero (ahimé digitale) batte anche il potente “The Marvels”, kolossal iperfemminista da 220 milioni di dollari diretto dalla brava Nia Da Costa e le sue tre supereroine Marvel, Brie Larson, Teyonah Parris e Iman Vellani, e il carico di gattini, di mondi paralleli e di maschi inutili che si portano dietro. 581 mila euro, 98 mila spettatori e un totale di 8 milioni 424 mila euro il primo, contro i 280 mila euro e 38 mila spettatori del secondo.

the marvels 3

Vero che “The Marvels” non ha affatto brillato nel suo primo giorno di uscita internazionale, e le prospettive del weekend sono piuttosto basse per un film Marvel, 60 milioni totali. Così rischia di massacrare un forte cast e una brava regista, ma questo dimostra che al cinema ormai ci vanno solo le signore e le signorine. E non solo a Prati. Proprio ieri pomeriggio io e Ciro Ippolito siamo andati a vedere al Giulio Cesare “La guerra del Tiburtino III”, diretto da una ragazza, Luna Gualana, già assistente dei Manetti, e ci siamo trovati ben nove spettatrici, stessa età nostra, ovvio, in sala. Perché avete scelto questo film?, ha chiesto sorpreso Ciro.

la guerra del tiburtino iii. 7

Per Paola Minaccioni, è stata la risposta. E nel film la cosa più interessante era proprio la Minaccioni che si riprende il marito, posseduto da un invasore alieno atterrato al Tiburtino III e il cast di ragazze protagoniste, le inedite Sveva Mariani e Francesca Stagni. Vediamo come si evolverà la situazione nel weekend, ma non credo che “The Marvels” riesca a superare il film della Cortellesi. E intanto rivedetevi Alexia Galexia. Terzo posto per il documentario “Io, noi e Gaber” diretto da Riccardo Milani, il marito di Paola Cortellesi, con 130 mila euro, 17 mila spettatori, mentre viene spinto al quarto posto “Five Nights at Freddy’s”, 92 mila euro, 14 mila spettatori e un totale di 3,9 milioni di euro.

killers of the flower moon 8

Il film per maschi, “Comandante” di Edoardo De Angelis con Pierfrancesco Favino e Massimiliano Rossi che fanno i veneti, è quinto con 89 mila euro, 15 mila spettatori e un totale di 1,9 milioni di euro. Ovvio che sia stato massacrato dal pubblico femminile che ha trovato la sua eroina. Sesto posto per “Killers of the Flower Moon” di Scorsese, 37 mila euro, 6 mila spettatori, un totale di 4,6 milioni. L’horro “Saw X” scende al settimo posto con 36 mila euro, 5 mila spettatori, 3 milioni totali. Sorprendente la tenuta di “Io capitano” di Matteo Garrone che, grazie alle proiezioni per le scuole, è ottavo dopo due mesi di programmazione, con 22 mila euro, 5 mila spettatori e un totale di 4 milioni di euro.

ROMA SANTA E DANNATA - TRAILER

anatomie d une chute 6

E se entrasse nella cinquina delle nomination per l’Oscar al miglior film straniero potrebbe andare ancora avanti parecchio. “Anatomia di una caduta” di Justine Triet con Sandra Huller, altro film ultrafemminile con i mariti che cadono dalla finestra misteriosamente, è decimo con 17 mila euro, 3 mila spettatori e un totale di 611 mila euro.

Dago e Giusti - Roma, santa e dannata

Tra i documentari “Enigma Rol” di Anselma Dall’Olio è 12° con 14 mila euro, 1.717 spettatori in 13 sale, “Posso entrare? An Ode to Naples” di Trudie Styler 16° con 6.241 euro, 852 spettatori in 45 sale, e “Roma santa e dannata” 27° con 1.631 euro, 252 spettatori in 10 sale, ma sta andando bene a Roma, e l’Adriano lo vuole riprogrammare i prossimi lunedì, martedi e mercoledì, mentre a Milano il 13 sera sarà all’Anteo. Vabbé. Scordavo, “La guerra del Tiburtino III”, molto fragile, ma divertente, è 22° con 2.118 euro e 390 spettatori in 9 sale.

