Marco Giusti per Dagospia

Testaccio rules! “C’è ancora domani” di e con Paola Cortellesi con Valerio Mastandrea inutile marito coi baffi che mena pure (“me le fa uscì dalle mani”) arriva a 32 milioni e 53 mila euro con l’incasso di ieri, praticamente a un soffio dall’incassone di “Barbie”, 32 milioni 122 mila euro. E’ l’unica buona notizia di una giornata che dimostra che il pubblico non ha tutta questa voglia di andare al cinema. Vediamo oggi con l’arrivo dei due campioni foggiani, i cafonissimi Pio e Amedeo in un film per nulla cafone, “Come può uno scoglio”, diretto da Gennaro Nunziante, e, guarda caso, distribuito da Vision, la stessa distruzione, e quindi parte delle stesse sale, di “C’è ancora domani”.

Magari, visto il non grande funzionamento natalizio dell’altra coppia comica meridionale, i ben più intellettuali Ficarra e Picone, che si sono presentati con un film contro il patriarcato divino e il maschio siculo, potrebbero andar bene. Ma non è il film cafone che il pubblico pensa, e l’unica cosa positiva, a livello di incasso, è che i critici lo stanno trattando malissimo. Per il resto “Wonka” di Paul King con Thimethée Chalamet è primo con 661 mila euro, 94 mila spettatori e un totale di quasi 8 milioni di euro (7,9). Il totale americano è di 94 milioni di dollari e il globale è di ben 272 milioni.

“Wish” della Disney sta recuperando, ieri incassava 615 mila euro con 93 mila spettatori e un totale di 3, 1 milioni. Il totale americano è di 58 milioni di dollari e globale di 147. “Aquaman e il regno perduto” con Jason Momoa che fa il re del mare è terzo con 342 mila euro, 47 mila spettatori e un totale di 2, 5 milioni. Il totale americano è di 46 milioni e globale di 126. Quarto posto per “Santocielo” di Francesco Amato con Ficarra e Picone con 268 mila euro, 40 mila spettatori e un totale di 3,8 milioni. Doveva vincere a Natale, come hanno sempre fatto i film comici italiani, come ricordava in questi giorni giorni Enrico Vanzina. Salvo piegarsi ai filmoni della Disney. Ma la Disney non è più quella di un tempo.

Quinto “C’è ancora domani” con i 216 mila che lo hanno portato al totale di 32 milioni di euro. Sesto “Ferrari” di Michael Mann con 176 mila euro, 25 mila spettatori e un totale di 2,4 milioni. Non sta andando bene nemmeno in America, solo 4 milioni di dollari totali. Spignatta. Con un budget di 95 milioni di dollari. Tanto valeva metterci Favino o Mastandrea e Miriam Leone.

Settimo posto per “One Life” di James Hawes con Anthony Hopkins e Helena Bonham Carter, 92 mila euro e un totale di 566 mila euro. “Foglie al vento”, bellissima commedia sentimentale di Aki Kaurismaki è nono con 61 mila euro, 10 mila spettatori e un totale di 410 mila euro. Va visto. Va visto anche “Adagio” di Stefano Sollima, che non è mai partito al galoppo, ma nemmeno con brio, decimo posto con 59 mila euro, 9 mila spettatori e 903 mila euro di totale. Nemmeno un milione.

