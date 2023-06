CIAK, MI GIRA - I TRE FILM AL COMANDO SI RINCORRONO E SI SCAMBIANO DI POSTO, MA NON SI DISTANZIANO NEGLI INCASSI PIÙ DI TANTO, AL PUNTO CHE IERI, IN UN SABATO DAVVERO MOSCETTO, UN PO’ PER IL CALDO UN PO’ PER LA PARTITA, IL FILM PIÙ VISTO DAL PUBBLICO ITALIANO È STATO “TRANSFORMERS – IL RITORNO” CON 304 MILA EURO, MA AL SECONDO POSTO TROVIAMO “LA SIRENETTA” CON SOLO UN FILO DI INCASSO IN MENO, MA PIÙ SPETTATORI, AL TERZO POSTO C’È “SPIDER-MAN ACROSS THE SPIDER-VERSE” CON 288 MILA EURO… - VIDEO

transformers – il risveglio 1

Marco Giusti per Dagospia

Mentre in America “Transformers – Il ritorno” fa il suo esordio in sala venerdì con 34 milioni di dollari di incasso contro i 16 di “Spider-Man Across the Spider-Verse” alla sua seconda settimana, da noi i tre film al comando, “Transformes – Il ritorno”, “La sirenetta” e “Spider-Man Across the Spider-Verse” si rincorrono e si scambiano di posto, ma non si distanziano negli incassi più di tanto.

la sirenetta

Al punto che ieri, in un sabato davvero moscetto, un po’ per il caldo un po’ per la partita, il film più visto dal pubblico italiano è stato “Transformers – Il ritorno” con 304 mila euro, 38.961 spettatori e un totale di 853 mila euro, da martedì a oggi, ma al secondo posto troviamo “La sirenetta” con solo un filo di incasso in meno, 304 mila euro, ma più spettatori, 40.296, e un totale di 9 milioni 836 mila euro. Al terzo posto c’è “Spider-Man Across the Spider-Verse” con 288 mila euro, 37.594 spettatori e un toltale di 3 milioni 782 mila euro. Siamo lì, insomma.

jason momoa fast x

Quarto posto per “Fast X” di Louis Leterrier, da vedere solo per la scena clamorosa della bomba gigante che rotola per le strade del centro di Roma e viene deviato all’ultimo secondo nel Tevere, 80 mila euro, 9.653 spettatori e un totale di 11 milioni 316 mila euro. “Rapito” di Marco Bellocchio è quinto con 59 mila euro, 8.611 spettatori e un totale di 1 milione 284 mila euro.

mindcage – mente criminale. 5

Seguono “Mindcage – mente criminale” con 35 mila euro e un totale di 68 mila euro, l’horror “The Boogeyman” con 33 mila euro e un totale di 527 mila euro, “Blue e Flippy amici per le pinne” con 32 mila euro, “Denti da squalo” con Claudio Santamaria e Edoardo Pesce con 31 mila euro e un totale di 95 mila euro.

transformers – il risveglio 3 denti da squalo 4 mindcage – mente criminale. 2 denti da squalo 3 denti da squalo 5 denti da squalo 9 mindcage – mente criminale. 3 mindcage – mente criminale. 4 la sirenetta spider man – across the spider 9 vin diesel fast x fast x 7 spider man – across the spider 7 spider man – across the spider 8 fast x 5 la sirenetta transformers – il risveglio 2