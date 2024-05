CIAK, MI GIRA! - CON TUTTI I MASCHI CHE STAVANO ATTACCATI ALLA TELEVISIONE A VEDERE LE PARTITE, “CHALLENGERS” DI LUCA GUADAGNINO È TORNATO IN CIMA ALLA CLASSIFICA DI IERI, CON 102 MILA EURO E 14 MILA SPETTATORI E PRENDE A RACCHETTATE IN TESTA IL PORO GATTONE GARFIELD PROTAGONISTA DEL CARTONE ANIMATO “GARFIELD: UNA MISSIONE GUSTOSA”, CHE SENZA I BAMBINI IN SALA SE NE VA A CUCCIA AL TERZO POSTO, ADDIRITTURA DIETRO “THE FALL GUY”… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

challengers

Senza i bambini in sala, il poro gattone Garfield protagonista del cartone animato “Garfield: Una missione gustosa”, si prende una racchettata in testa da Zendaya e se ne va a cuccia al terzo posto, addirittura dietro “The Fall Guy” di David Leitch con Ryan Gosling e Emily Blunt. Quindi “Challengers” di Luca Guadagnino con Zendaya, Josh O’Connor e Mike Faist torna in cima alla classifica ieri, mentre tutti i maschi stavano attaccati alla televisione a vedere le partite, con 102 mila euro, 14 mila spettatori e un totale di 2 milioni 348 mila euro.

the fall guy

In America vola anche il 1° maggio con 1,4 milioni di dollari e raggiunge un totale di 20, 4 milioni che diventano 30, 7 globali. Ricordiamoci sempre che parte da un budget di 55 milioni di dollari. Bisogna capire come chiuderà questa settimana, ma la crescita mi sembra costante. “The Fall Guy” di David Leitch con Ryan Gosling stuntman incastrato in un brutto affare sul set di un film in Australia e Emily Blunt come sua operatrice e poi regista di riferimento, che detto tra noi mi è sembrato una inutile cafonata, e ieri ho visto davvero a fatica, dovrebbe esplodere questa settimana con un weekend da 30-40 milioni di dollari.

Garfield Una missione gustosa

Ma da noi ieri era secondo con un modesto incasso di 72 mila euro, 10 mila spettatori e un totale in due giorni di 600 mila euro. “Garfield: una missione gustosa” è terzo con 41 mila euro, 6 mila spettatori e un totale di 736 mila euro. Quarto posto per “Confidenza” di Daniele Luchetti con Elio Germano, Federica Rosellini e Vittoria Puccini, 32 mila euro, 5 mila spettatori un totale di 1, 1 milioni. Sale invece, pur nella miseria degli incassi, il documentario di Wim Wenders “Anselm” dedicato al celebrato artista tedesco Ansel Kiefer. Un po’ un incontro tra maestri tromboni, ma vedo che il pubblico ci casca, 30 mila euro con 4 mila spettatori e un totale di 151 mila euro.

ANSELM DI WIM WENDERS

Non so se venga proiettato, come era uscito a Cannes, in un 3D che era fondamentale per il tipo di regia che voleva fare Wenders. Sesto posto con 21 mila euro e un totale di 1, 9 milioni per il solido “Back to Black” di Sam Taylor-Johnson, un tempo celebrato video artista col nome di Sam Taylor Wood e, da quando ha sposato il bel ragazzo Aaron Taylor-Johnson, che trovate in “The Fall Guy”, ha cambiato nome. C’è una grande ricostruzione musicale non solo dei brani di Amy Winehouse, cantati da Marisa Abela, ma di tutti i suoi gusti musicali. Favolosa tutta la parte musicale a cura di Nick Cave e Warren Ellis. Settimo posto per “Civil War” di Alex Garland con Kirsten Dunst e Wagner Moura, 20 mila euro, un totale di 1, 5 milioni.

