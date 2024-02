CIAK, MI GIRA! - CON TUTTO QUELLO CHE SUCCEDE, IL CINEMA DIVENTA UN DIVERTIMENTO PER POCHI INTIMI - AL COMANDO IERI ANCORA IL FILM DA CINECLUB “PAST LIVES”: 141 MILA EURO, 21 MILA SPETTATORI - SECONDO POSTO PER “POOR THINGS": 118 MILA EURO, 16 MILA SPETTATORI - MEDAGLIA DI BRONZO PER IL DISASTROSO, SOTTO TUTTI I PUNTI DI VISTA, “MADAME WEB”: 115 MILA EURO, 15 MILA SPETTATORI...

Marco Giusti per Dagospia

Con tutto quello che succede e De Luca in piazza al grido di “Lavora tu, stronza”, il cinema diventa un divertimento per pochi intimi. Al comando ieri ancora il film da cineclub “Past Lives” di Celine Song con il suo amore impossibile e la filosofia dello In Yun, il destino…, 141 mila euro, 21 mila spettatori e un totale di 466 mila euro in tre giorni. Secondo posto per “Poor Things” di Yorgos Lanthimos con Emma Stone che è davvero piaciuto a tutti in Italia. Forse perché porta una ventata di follia, di fantasy, di novità, e, come “C’è ancora domani” punta alla liberazione di un personaggio femminile.

118 mila euro, 16 mila spettatori e un totale di 6, 9 milioni di euro. Terzo posto per il disastroso, sotto tutti i punti di vista, “Madame Web” di S.J. Clarkson con Dakota Johnson con il giubbino rosso che vede il futuro (chissà se vede cosa farà De Luca…) e Sydney Sweeney con occhialoni e calzettoni da studentessa. 115 mila euro, 15 mila spettatori e un totalino di 345 mila euro.

Al quarto postpo la commedia più innovativa del momenti, “Tutti tranne te” con Sydney Sweeney e Glen Powell, 88 mila euro, 12 mila spettatori e un totale di 5, 6 milioni. Quinto posto per la commedia con Pilar Fogliati truccata da uomo con nasone alla De Rege e zazzera, 72 mila euro, 11 mila spettatori, un totale di soli 210 mila euro. Ahi. Non meglio il più solido “Finalmente l’alba” di Saverio Costanzo con Lily James e Joe Keery, 32 mila euro, 5 mila spettatori e un totale di 81 mila euro. Ahi.

Seguono, più o meno appaiati con 27 mila euro di incasso e 4 mila spettatori “Perfect Days” di Wim Wenders, che ha però un totale di 4, 9 milioni, e la new entry disastrosa “I tre moschettieri. Milady” di Martin Bourboulon con Eva Green, che ha un totale di 67 mila euro. Vediamo se stasera le cose andranno meglio…

