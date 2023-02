CIAK, MI GIRA - LA VERA NOTIZIA DI OGGI, MALGRADO IL DISASTRO DEGLI INCASSI DELLE SALE ITALIANE, È IL SECONDO POSTO DEL PICCOLO MUSICARELLO INTELLIGENTE “LA PRIMAVERA DELLA MIA VITA” CHE SUPERA COSÌ LA BEN PIÙ POTENTE COMMEDIA NAPOLETANA “TRAMITE AMICIZIA - SONO CIFRE TALMENTE BASSE CHE NON CREDO SIA FACILE FARE TANTE RIFLESSIONI, MA CERTO IL FILM DI COLAPESCE E DI MARTINO HA AVUTO UN CERTO RICHIAMO SUL PUBBLICO GIOVANILE… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

COLAPESCE E DIMARTINO La primavera della mia vita

La vera notizia di oggi, malgrado il disastro degli incassi delle sale italiane, solo 522 mila euro l’incasso totale, e di questi 129 mila vanno al kolossal Marvel “Ant-Man and The Wasp: Quantumania” (totale 3, 6 milioni), è il secondo posto con 76 mila euro del piccolo musicarello intelligente dei sicilianissimi Colapesce e Di Martino, “La primavera della mia vita”, con totale di 213 mila euro, che supera così la ben più potente commedia napoletana di Alessandro Siani “Tramite amicizia”, che ha un totale di 1, 6 milioni.

tramite amicizia alessandro siani max tortora

Sono cifre talmente basse che non credo sia facile fare tante riflessioni, ma certo il film di Colapesce e Di Martino ha avuto un certo richiamo sul pubblico giovanile. Per il resto è tutto terribilmente uguale.

PILAR FOGLIATI ROMANTICHE

Quarto posto per “Non così vicino” di Marc Forster con Tom Hanks, 36 mila euro, quinto per “Gli spiriti dell’isola” di Martin McDonagh con 24 mila euro. Sesto “Titanic” di James Cameron con 20 mila euro. Vediamo se qualcosa cambierà con le uscite di oggi, tra “The Whale” con Brendan Fraser e “Romantiche” di e con Pilar Fogliati.

ant man and the wasp quantumania 2 ant man and the wasp: quantumania 4 titanic 11 titanic 2 colin farrell the banshees of inisherin 1 PILAR FOGLIATI ROMANTICHE PILAR FOGLIATI ROMANTICHE titanic 3 PILAR FOGLIATI ROMANTICHE PILAR FOGLIATI ROMANTICHE PILAR FOGLIATI ROMANTICHE titanic 4 the banshees of inisherin. the banshees of inisherin the banshees of inisherin colin farrell the banshees of inisherin 2 ant man and the wasp: quantumania 3 tom hanks non cosi?? vicino 1 tom hanks non cosi?? vicino 2 alessandro siani tramite amicizia tramite amicizia alessandro siani max tortora 1 locandina tramite amicizia tramite amicizia alessandro siani matilde gioli tramite amicizia alessandro siani max tortora matilde gioli ant man and the wasp: quantumania 2 COLAPESCE E DIMARTINO La primavera della mia vita COLAPESCE E DIMARTINO La primavera della mia vita COLAPESCE E DIMARTINO La primavera della mia vita COLAPESCE E DIMARTINO La primavera della mia vita COLAPESCE E DIMARTINO La primavera della mia vita ant man and the wasp quantumania 5