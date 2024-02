CIAK, MI GIRA! - VOGLIAMO PARLARE DI INCASSI? NON MI SEMBRA CHE L’ARRIVO DI QUALCHE FILM NUOVO NEL VUOTO DELLE SALE DURANTE LA SETTIMANA DI SANREMO ABBIA CAMBIATO L’ASSETTO DELLA CLASSIFICA DEI FILM PIÙ VISTI. COSÌ “POOR THINGS – POVERE CREATURE!” RIMANE SALDAMENTE PRIMO CON 144 MILA EURO, 16 MILA SPETTATORI - “TUTTI TRANNE TE” È SECONDA CON 98 MILA EURO - SALE INCREDIBILMENTE AL QUINTO POSTO “C’È ANCORA DOMANI” CON 19 MILA EURO E UN TOTALE DI 36 MILIONI 64 MILA… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

emma stone mark ruffalo poor things povere creature 2

Vogliamo parlare di incassi? Non mi sembra che l’arrivo di qualche film nuovo nel vuoto delle sale durante la settimana di Sanremo abbia cambiato l’assetto della classifica dei film più visti. Così “Poor Things – Povere creature!” di Yorgos Lanthimos con Emma Stone rimane saldamente primo con 144 mila euro, 16 mila spettatori in 446 sale per un totale di 5, 3 milioni. “Tutti tranne te”, la commedia fenomeno del momento in tutto il mondo (152 milioni di dollari!) con Sydney Sweeney e Glen Powell, è seconda con 98 mila euro, 13 mila spettatori in 335 sale e un totale di 4, 2 milioni.

perfect days di wim wenders 4

“I soliti idioti 3 – Il ritorno” di Biggio&Mandelli è terzo con 28 mila euro, 4 mila spettatori in 234 sale per un totale di 3, 3 milioni. “Perfect Days” di Wim Wenders ha un filo un più di spettatori e decisamente meno sale, 179, ma è quarto con 26 mila euro e un totale di 4, 4 milioni. Sale incredibilmente al quinto posto “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi con 19 mila euro, 4 mila spettatori e solo 64 sale per un totale di 36 milioni 64 mila euro. Sesto “The Holdovers” di Alexander Payne con Paul Giamatti con 16 mila euro.

dune di denis villeneuve

Vedo che al settimo posto appare a sorpresa ieri “Dune” di Denis Villenueve, la prima parte del kolossal con Timothée Chalamt e Zendaya, 15 mila euro, in attesa dell’arrivo di “Dune 2” il 28 febbraio. “Argylle” il floppone di Matthew Vaughn con Henry Cavill, Cryce Dallas Howard scivola al nono posto con 14 mila euro e un totale di 497 mila euro. Mezzo disastro per il musical “The Color Purple”, decimo con 12 mila euro, 2 mila spettatori in 259 sale. Ahi!

Daaaaaali!

Il potente quasi documentaristico “Green Border” di Agniezska Holland sul disastro dei profughi sul confine tra Bielorussia e Polonia è 15° con 6 mila euro, un migliaio di spettatori e 67 sale. In Francia, dove non vedono Sanremo, sono in testa due film francesi, la commedia “Cocorico” con Christian Clavier, 63 mila spettatori in 608 sale il primo giorno di proiezione, e secondo con 49 mila spettatori e 335 copie “Daaaaaali!”, il biopic surreale sulla vita di Dalì di Quentin Dupeix, dove una giornalista cerca di girare un documentario sull’estroso pittore interpretato da più attori francesi, da Gilles Lellouche a Pio Marmoi, che ho trovato francamente invedibile quando l’ho visto a Venezia.

LA BETE. THE BEAST

Al terzo posto troviamo però “La zona d’interesse” di Jonathan Glazer, che noi vedremo solo fra due settimane, che supera la commedia scatenata “Tutti tranne te” che pure segnava, come da noi, un forte incremento di spettatori, +32%, alla sua seconda settimana. “Green Border” della Holland, uscito ieri anche in Francia, ha segnato invece 4.855 entrate su 101 copie, mentre il sofisticatissimo e più difficile “La Bête” di Bertrand Bonello con Léa Seydoux ha registrato al suo primo giorno 4.152 entrate su 140 copie.

