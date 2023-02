CIAK, MI GIRA - IL VOLO DI “ANT MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA” È LIMITATO SE GIÀ AL SUO SECONDO GIORNO PERDE METÀ SPETTATORI E SI FERMA A 314 MILA EURO - ANCHE “TRAMITE AMICIZIA” PERDE SPETTATORI: IERI HA INCASSATO SOLO 86 MILA EURO - GLI ALTRI FILM DELLA TOP TEN ITALIANA SONO POI TUTTI SOTTO I 30 MILA EURO. NON È PIÙ UN PROBLEMA DI COVID. E’ EVIDENTE. IL PUBBLICO PREFERISCE STARE A CASA E LA DIFFERENZA, QUANDO CAPITA, LA FANNO SOLO I RAGAZZI… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Il volo di “Ant Man and The Wasp: Quantumania” il nuovo campione della Marvel di Peyton Reed con Paul Rudd e Evangeline Lilly è limitato se già al suo secondo giorno perde metà spettatori e si ferma a 314 mila euro, 43 mila presenze e a un totale di 945 mila euro. Si rifarà tra sabato e domenica. Anche “Tramite amicizia” di Alessandro Siani, la commedia italiana, anzi napoletana, che ha osato sfidare il campione Marvel perde spettatori, visto che ieri ha incassato solo 86 mila euro con 13 mila presenze e un totale di 483 mila euro.

magic mike the last dance 4

Ma gli altri film della top ten italiana sono poi tutti sotto i 30 mila euro. “Magic Mike The Last Dance” è terzo con 26 mila euro, 3.645 spettatori e un totale di 472 mila euro, “Titanic” di James Cameron 24 mila euro e un totale di 1, 2. “Gli spiriti dell’isola” di Martin McDonagh 21 mila euro e un totale di 1, 4. La new entry “Non così vicino”, che traduce “A Man Called Otto”, diretto da Marc Forster con Tom Hanks è solo sesto con 20 mila euro, 3.370 spettatori. Vabbé.

tar di todd field 7

“Tar” di Todd Field con Cate Blanchett solo 12 mila euro e un totale di 266 mila euro, “Bussano alla porta” di M. Night Shyamalan 7 mila euro e un totale di 788 mila euro. Rispunta, al nono posto, il delicato e commovente “Close” di Lukas Dhont con 6 mila euro e un totale di 441 mila euro. Non è più un problema di covid. E’ evidente. Il pubblico preferisce stare a casa e la differenza, quando capita, la fanno solo i ragazzi coi film Marvel o con i pochi film che piacciono a loro.

