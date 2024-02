CIAK, MI GIRA! - IN UNO DEI WEEKEND PIÙ MOSCI DELLA STORIA DEL CINEMA IN ITALIA, E PROBABILMENTE SOLO PERCHÉ I NUOVI FILM NON INTERESSAVANO QUASI A NESSUNO, VINCE “PAST LIVES”, CON 854 MILA EURO - È UN BUON FILM. MA DAVVERO AVRESTE PUNTATO SU QUESTO FILM COME VINCITORE DELLA SETTIMANA DI SAN VALENTINO? SECONDO POSTO PER “POOR THINGS”, 642 MILA EURO, MENTRE IL DISASTROSO FILM DI SUPEREROI CHE NON SEMBRANO SUPEREROI, “MADAME WEB” E' TERZO CON 622 MILA EURO - UN’ALTRA SETTIMANELLA COSÌ E SI CHIUDE… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Vince uno dei weekend più mosci della storia del cinema in Italia, e probabilmente solo perché i nuovi film non interessavano quasi a nessuno, la storia d’amore impossibile tra i due ragazzi coreani separati dal fato “Past Lives” di Celine Song, 854 mila euro, che diventano 1 milione 95 mila euro con l’uscita a San Valentino. Ieri era primo in 366 sale con 316 mila euro. Diciamo che è un buon film. Ma davvero avreste puntato su questo film come vincitore della settimana di San Valentino?

Secondo posto per “Poor Things” di Yorgos Lanthimos, 642 mila euro nel weekend, ieri terzo con 205 mila euro, per un totale di 7, 3 milioni. Terzo posto per il disastroso film di supereroi che non sembrano supereroi, “Madame Web” di S.J. Clarkson con Dakota Johnson e Sydney Sweeney, 622 mila euro che diventano 781 mila da San Valentino. In America è partito malissimo, secondo con 15 milioni di dollari nel weekend, che diventano 51 da San Valentino, contro i 27,7/51 del terribile biopic “Bob Marley: One Love”. Il totale globale di “Madame Web” è di 51 milioni. Con un budget di 80 milioni di dollari + 10 di lancio, è un disastro.

finalmente l'alba

Quarto posto per il debolissimo “Romeo è Giulietta” di Giovanni veronesi con Pilar Fogliati che fa l’uomo con un naso alla De Rege e la zazzera sugli occhi alla Louis Garrel, 544 mila euro nel weekend, 643 mila nella settimana. Ieri era secondo con 207 mila euro. Non è andato meglio il più complesso e ambizioso “Finalmente l’alba” di Saverio Costanzo con Lily James, Joe Keery, Willem Dafoe, 209 mila euro che diventano 241 nella settimana. Vabbé. Supera il campione francese di Natale, “I tre moschettieri. Milady” di Martin Bourbolon con Eva Green, 185 mila euro che diventano 213 mila euro nella settimana. Un’altra settimanella così e si chiude.

