CIAK, SORRENTINO GIRA! – IL REGISTA PREMIO OSCAR RITORNA SUL SET DA FINE GIUGNO PER LE RIPRESE DEL NUOVO FILM CHE SARÀ GIRATO TRA NAPOLI E CAPRI: “LA VITA DI PARTENOPE” RIPERCORRE IL LUNGHISSIMO REPERTORIO DELL’ESISTENZA DI UNA DONNA DAL 1950 FINO AI GIORNI NOSTRI, TRA AMORI INUTILI E IMPOSSIBILI, LAMPI DI FELICITÀ, DOLORI PERSISTENTI E DERIVE MALINCONICHE – IL FILM FREMANTLE, PRODOTTO DA LORENZO MIELI, AVRÀ NEL CAST LUISA RANIERI, SILVIO ORLANDO E…

Da www.ansa.it

paolo sorrentino

Partiranno a fine giugno le riprese del nuovo film del regista premio Oscar Paolo Sorrentino. Le riprese si svolgeranno tra Napoli e Capri.

Nel cast, in ordine alfabetico, Celeste Dalla Porta, Silvia Degrandi, Isabella Ferrari, Lorenzo Gleijeses, Peppe Lanzetta, Silvio Orlando, Luisa Ranieri, Stefania Sandrelli e Alfonso Santagata. La vita di Partenope, che si chiama come la sua città, ma non è né una sirena, né un mito.

paolo sorrentino 6

Dal 1950, quando nasce, fino a oggi. Dentro di lei, tutto il lunghissimo repertorio dell'esistenza: la spensieratezza e il suo svenimento, la bellezza classica e il suo cambiamento inesorabile, gli amori inutili e quelli impossibili, i flirt stantii e le vertigini dei colpi di fulmine, i baci nelle notti di Capri, i lampi di felicità e i dolori persistenti, i padri veri e quelli inventati, la fine delle cose, i nuovi inizi.

paolo sorrentino 3

Gli altri, vissuti, osservati, amati, uomini e donne, le loro derive malinconiche, gli occhi un po' avviliti, le impazienze, la perdita della speranza di poter ridere ancora una volta per un uomo distinto che inciampa e cade in una via del centro. Sempre in compagnia dello scorrere del tempo, questo fidanzato fedelissimo. E di Napoli, che ammalia, incanta, urla, ride e poi sa farti male.

paolo sorrentino

Il film è scritto e diretto da Paolo Sorrentino. Un film Fremantle prodotto da Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures, una società del gruppo Fremantle, Anthony Vaccarello per Saint Laurent, Paolo Sorrentino per Numero 10 e Ardavan Safaee per Pathé. Le vendite internazionali saranno gestite da UTA e Fremantle.

paolo sorrentino paolo sorrentino foto di bacco (2) PAOLO SORRENTINO paolo sorrentino foto di bacco (3) PAOLO SORRENTINO DANIELA D'ANTONIO paolo sorrentino david di donatello paolo sorrentino