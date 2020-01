POLVERE DI STELLE – DOPO LA CACCIATA DI PARAGONE, LA PROSSIMA SETTIMANA CI SARÀ UNA BELLA PULIZIA INTERNA AL MOVIMENTO, COME MANCAVA DA TEMPO. L’ASSOCIAZIONE ROUSSEAU È AL VERDE E CHI NON SARÀ IN REGOLA CON I RIMBORSI VERRÀ ACCOMPAGNATO ALL’USCITA – E DOPO LE REGIONALI LA BOTTA FINALE: NON SARANNO ESPULSIONI, MA DUE ADDII MOLTO DOLOROSI… – VIDEO