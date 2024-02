IL CINEMA FRANCESE E' UN CIRCO DI MOLESTATORI? - DOPO IL REGISTA BENOIT JACQUOT, L’ATTRICE JUDITH GODRECHE ACCUSA ANCHE JACQUES DOILLON, DI AVERE ABUSATO DI LEI QUANDO ERA ADOLESCENTE – ALLA SUA DENUNCIA SI SONO AGGIUNTE ALTRE ATTRICI, CHE HANNO PARLATO DELLE MOLESTI SUBITE DAL REGISTA CHE È STATO IL COMPAGNO DI JANE BIRKIN DAL 1980 AL 1992: “SUL SET LA SITUAZIONE ERA ALLUCINANTE. HA CACCIATO L’ATTORE PER PRENDERE IL SUO POSTO, E POI ALL’IMPROVVISO SI È INVENTATO UNA SCENA DI SESSO CON ME. ABBIAMO FATTO 45 VERSIONI, IL TUTTO DAVANTI A JANE BIRKIN, UNA SITUAZIONE DOLOROSA PER LEI”

Estratto dell’articolo di Stefano Montefiori per il “Corriere della Sera”

judith godreche jacques doillon

Il cinema francese è di nuovo travolto dalle denunce di violenze e abusi sessuali, a poche settimane dall’inchiesta tv su Gérard Depardieu. L’attrice Judith Godrèche accusa due registi, Benoit Jacquot e Jacques Doillon, di avere abusato di lei quando era adolescente, e alla sue denuncia si sono aggiunte altre attrici.

Il celebre psicanalista e opinionista Gérard Miller, che in un documentario televisivo di qualche anno fa ha raccolto le ammissioni e le vanterie sessuali di Benoit Jacquot, è a sua volta accusato di comportamenti inaccettabili — a vario titolo, da scorrettezze allo stupro — da 41 donne.

judith godreche benoit jacquot

[…]A fine 2022 era stato Sofiane Bennacer, rivelazione del film «Les Amandiers» di Valeria Bruni Tedeschi, a essere indagato dopo le denunce di quattro donne, mentre un mese fa è finito sotto accusa per violenza sessuale su un uomo Samuel Theis, l’attore del film «Anatomia di una caduta» Palma d’oro a Cannes e candidato agli Oscar.

jacques doillon

Nel documentario di Gérard Miller, Benoit Jacquot dice che «fare cinema è una specie di copertura per fare qualcosa di illecito. È impossibile filmare un’attrice se non si è innamorati di lei. Il cinema permette certe trasgressioni. In teoria non si ha il diritto di fare certe cose, ma a lei non importava, anzi, sembrava che questo la eccitasse». All’epoca, Judith Godrèche aveva 14 anni e Benoit Jacquot 40.

Le accuse riguardano poi Jacques Doillon, che è stato il compagno di Jane Birkin dal 1980 al 1992 […] «Sul set la situa-zione era allucinante — racconta Judith Godrèche —. Jacques Doillon ha cacciato l’attore per prendere il suo posto, e poi all’improvviso si è inventato una scena di sesso con me. Abbiamo fatto 45 versioni, ero a seno nudo e mi stringeva e mi baciava davanti a Jane Birkin, una situazio-ne estremamente dolorosa per lei».

