IL CINEMA DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA? SU CINE 34 TORNA “BIANCO, ROSSO E VERDONE”, SECONDO FILM DI CARLO VERDONE, FORSE QUELLO CHE I SUOI FAN AMANO PIÙ DI TUTTI - IRIS PROPONE “THE TERMINAL” CON UN TOM HANKS FAVOLOSO - SU CANALE 20 IL THRILLER “HARD KILL”, SU CANALE 27 LA COMMEDIA “ST. VINCENT”. SU RAI MOVIE IL BEL FILM DI MIKE NICHOLS, “CLOSER” - IN SECONDA SERATA “MAGNOLIA”, GRANDE RITRATTO DELL’AMERICA E DELLA SUA FOLLIA ATTRAVERSO UN GRUPPO DI PERSONAGGI ESEMPLARI - SU CIELO ABBIAMO IL POLIZIESCO EROTICO “PASSIONE VIOLENTA” E... - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo stasera? Intanto, su Cine 34 torna “Bianco, rosso e Verdone”, secondo film di Carlo Verdone, forse quello che i suoi fan amano più di tutti. Con la sora Lella nel ruolo della nonna di Mimmo, Irina Sanpiter come Magda, la moglie dell’impossibile Furio, Angelo Infanti, il pilota che le fa la corte, Milena Vukotic, la prostituta smutandata che confonde il povero Mimmo e lancia la celebre osservazione della nonna (“che nipote, confonde la sorca con un par de mutande”) e, ovviamente, Mario Brega nel ruolo epocale del Principe (“sta mano po’ esse piuma e po’ esse piombo”). Un capolavoro assoluto del cinema comico italiano. Visto e rivisto funziona sempre.

Iris alle 21 propone “The Terminal”, tra i grandi film di Steven Spielberg con Tom Hanks, Catherine Zeta-Jones, Stanley Tucci, Diego Luna, Zoë Saldana, Kumar Pallana, cioè come sopravvivere nel terminal di un grande aeroporto internazionale, in questo caso il JFK di new York, senza documenti, praticamente come apolide, che non può né entrare né uscire dal limbo dell’aeroporto.

Questa la storia di Viktor Navorski, passeggero senza patria a causa di un colpo di stato nel suo paese. Tom Hanks favoloso. Tv2000 alle 20, 55 propone “La passione di Bernadette” diretto nel 1988 da Jean Delannoy con Sydney Penny, Jean-Marc Bory, Jean-Marie Bernicat, Philippe Brigaud, Claude Buchwald, storia della pastorella di Lourdes che vede la Madonna. Su Canale 20 alle 21, 05 il thriller “Hard Kill” di Matt Eskandari con Bruce Willis, Jesse Metcalfe, Sergio Rizzuto, Natalie Eva Marie, Tyler Jon Olson.

Molto carino, su canale 27 alle 21, 10, la comemdia “St. Vincent” di Theodore Melfi con Bill Murray, Jaeden Lieberther, Melissa McCarthy, Maomi Watts, Canale 27 alle 21, 10, dove Bill Murray , favoloso, è il vicino orso, sempre bevuto, di Melissa McCarthy e fa da curioso baby sitter al figlio dodicenne. Ma lo educa alla vita. Su Rai Movie alle 21, 10 il bel film di Mike Nichols “Closer”, diretto da Mike Nichols con Julia Roberts, Jude Law, Natalie Portman, Clive Owen, Nick Hobbs, tratto dalla commedia di Patrick Marber che all’epoca ci sembrò molto spinta. Magari lo avete già visto, ma almeno è ben scritto e recitato, anche se Todd McCarthy di Variety lo bolla come troppo teatrale.

In pratica è un film per quattro personaggi, ma Nichols sa come muoverli e Natalie Portman e, allora, anche Clive Owen sembravano perfetti. Su Mediaset Italia 2 alle 21, 15 avete “verità sepolte”, horror di Phil Joanou con Jessica Alba, Thomas Jane, Lily Rabe, Shannon Woodward, Reid Scott, Aleksa Palladino, storia di una bambina, unica superstite del suicidio di massa di una setta, che torna 25 anni dopo nei luoghi dove si è svolto il massacro. Critiche pessime. Su Rai4 alle 21, 20 trovate “Kingsman: Il cerchio d’oro” di Matthew Vaughn con Colin Firth, Taron Egerton, Channing Tatum, Jeff Bridges, Julianne Moore, Halle Berry, Pedro Pascal, Mark Strong, sequel del primo Kingsman, tratto dalla graphic novel di Mark Millar e Dave Gibbons.

Cielo alle 21, 20 propone “Grosse bugie” di Alfonso Albacete e David Menkes con Mario Casas, Ana de Armas, Yon González, Hugo Silva, Ana Polvorosa, Alejo Sauras, commedia adolescenziale. Rai Tre alle 21, 20 propone un buon film sentimentale diretto e interpretato nel 2021 da Sergio Castellitto, “Il materiale emotivo” con Bérénice Bejo, Matilda De Angelis, Clementino, Sandra Milo, che uscì in pieno covid e non venne praticamente visto. Su Italia 1 alle 21, 20 passa invece l’action presidenziale “Independence Day: Rigenerazione” di Roland Emmerich con Maika Monroe, Jeff Goldblum, Liam Hemsworth, Joey King, William Fichtner.

Passiamo alla seconda serata con “Magnolia” di Paul Thomas Anderson con Tom Cruise, Julianne Moore, John C. Reilly, Philip Seymour Hoffman, Jason Robards, Rai Movie alle 22, 55. Grande ritratto dell’America e della sua follia attraverso un gruppo di personaggi esemplari. Ruba la scena a tutti il grande Jason Robards morente, ma non ci scordiamo certo della pioggia delle rane. Su Rai Tre alle 23, 05 avete il documentario su Patrizia Cavalli, poetessa romana scomparsa da poco, “Patrizia Cavalli – Le mie poesie non cambieranno il mondo” di Francesco Piccolo e Annalena Benini. Cine 34 alle 23, 15 seguita la serata Verdone con l’ottimo “Acqua e sapone” con

Carlo Verdone, Natasha Hovey, Florinda Bolkan, Glenn Saxson. Su Cielo alle 23, 20 abbiamo il poliziesco erotico “Passione violenta”, in spagnolo “Fanny Pelopaja” diretto da Vicente Aranda con Fanny Cottençon, Bruno Cremer, Ian Sera, Francisco Algora. Ottimo, come tutti i film di Aranda. Fu un vero flop “La fiera delle vanità”, kolossal girato da Brian De Palma tratto dal romanzo di successo di Tom Wolfe con Tom Hanks, Bruce Willis, Melanie Griffith, Morgan Freeman, Iris alle 23, 35. Fu un disastro anche “Lanterna verde” di Martin Campbell con Ryan Reynolds, Blake Lively, Peter Sarsgaard, Mark Strong, Temuera Morrison, Jenna Craig, Italia 1 alle 23, 45.

Su Cine 34 all’1, 20 abbiamo la commedia di Marco Risi “Colpo di fortuna” con Jerry Calà, Ricky Tognazzi, Vanessa Gravina, Valeria D'Obici, Bettina Giovannini, con Calà innamorato, corrisposto, di una bambina di undici anni, Vanessa Gravina. Tema difficile. Iris all’1, 45 propone “Il vole delle aquile”, war movie sulla Grande Guerra diretto da Jack Gold, tratto dai diari di R.C.Sheriff con Malcolm McDowell, Christopher Plummer, Simon Ward, Peter Firth, John Gielgud, Richard Johnson, Trevor Howard. Uno dei primi film che osa parlare di omosessualità nell’esercito inglese.

Su Rai Tre alle 2, 10 passa un raro film scritto e diretto da Edith Bruck, “Improvviso” con Andréa Ferréol, Valeria Moriconi, Giacomo Rosselli, Biagio Pelligra, Delia Boccardo, seguito da “Un altare per la madre”, sempre scritto e diretto dalla Bruck con Francesco Capitano, Franco nero, Angela Winkler. Curiosamente il giovane protagonista di “Improvviso”, Giacomo Rosselli, lo troviamo nel ruolo di anche nel film scolastico “Zero in condotta” di Giuliano Carnimeo con Elena Sofia Ricci, Angelo Maggi, Tiziana Altieri, Gianfranco Barra, Orsetta Gregoretti, Sebastiano Somma e Jimmy il Fenomeno nel ruolo del bidello. Occhio che su Iris alle 3, 55 avete “L’infernale Quinlan”, meraviglioso thriller sul confine tra Messica e America diretto e interpretato da Orson Welles con Charlton Heston, Janet Leigh, Joseph Calleia, Marlene Dietrich, Akim Tamiroff.

Chiudo con il trashissimo euro spy “7 donne d’oro contro due 07” di Vincenzo Cascino con Mickey Hargitay, Maria Vincent, Luciana Paoli, Vincenzo Cascino, Cine 34 alle 4, 25, Forse il capolavoro spionistico di Cascino. A cominciare dal titolo, per non parlare di regia e dialoghi. Decisamente superiore anche a “7 cinesi d’oro”, girato, si presume, contemporaneamente da Cascino. Accanto al regista-attore, troviamo Mickey Hargitay, reduce dal precedente western prodotto e interpretato dallo stesso Cascino, “Lo sceriffo che non spara”.

La storia non quadra da nessuna parte. In quel di Roma, Cascino, che interpreta l’armeno Barbikian, e Hargitay, che interpreta l’americano Mark Day, se la vedono con qualcosa di misterioso nascosto dietro un quadro di Goya. Addirittura la mappa per arrivare al tesoro di Hitler. Durante la caccia al quadro succede di tutto, ragazze che si spogliano senza motivo, un castello maledetto infestato da presunti fantasmi, Geoffrey Coplestone che rivela di essere addirittura Martin Boorman. Paura…

