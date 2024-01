IL CINEMA DEI GIUSTI - "SALTBURN" E LE ALTRE: LE MIGLIORI SCENE AMBIENTATE IN UNA VASCA DA BAGNO - LA SEQUENZA DI BARRY KEOGHAN CHE BEVE L'ACQUA SPORCA, NEL FILM SU "PRIME", HA SCATENATO POLEMICHE, COMMENTI E ARTICOLI, COME IL LISTONE DEL "GUARDIAN" - LA MIA PREFERITA È BUD SPENCER CHE SI LAVA I PIEDI IN “LO CHIAMAVANO TRINITÀ”, MA ANCHE QUELLA DI RENATO POZZETTO E EDWIGE FENECH IN “LA PATATA BOLLENTE” E IL FENOMENALE NUDO DI SOPHIA LOREN IN “DUE NOTTI CON CLEOPATRA”. MA TRA I PRIMI POSTI IN CLASSIFICA È IMPENSABILE NON METTERE… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Ora. Avete tutti presente, presumo, la scena di “Saltburn” dove Barry Keoghan beve l’acqua sporca della vasca da bagno dove Jacob Elordi non solo si è appena lavato, ma si è appena masturbato. Devo dire che non mi ha affatto turbato. Ma leggo un po’ ovunque che è la scena che ha già reso di culto il film. Non solo. Ha provocato una serie di commenti sui social e di articoli in tutto il mondo. “The Guardian”, sofisticato giornale inglese, ha appena stilato le venti scene di culto della storia del cinema legate alla vasca da bagno. Come ai tempi del vecchio Espresso.

Aiuto! C’è di tutto, da Jeff Bridges in “The Big Lebowski” a Al Pacino in “Scarface, da Eli Wallach in “Il buono, il brutto, il cattivo”, che forse è la mia preferita, alla magistrale coppia Mick Jagger, James Fox in “Performance”, dove se non sbaglio ai due si aggiungeva anche la spettacolare Anita Pallenberg, da Natalie Wood in “Splendore nell’erba” a Julia Roberts e Richard Gere in “Pretty Woman”, da Freddie Kruger in “Nightmare” a Michelle Pfeiffer spaventate da oscure presenze in “Le verità nascoste”, da Victoria Abril in “Atame” a Nicole Kidman in “Birth”.

Passando poi alle vasche da bagno affollatissime degli agenti segreti, dal James Bond di Sean Connery al Matt Helm di Dean Martin. E senza scordare la favolosa Sharon Tate in “Per favore non mordermi sul collo”. Facile scivolare dalla nudità di una bella ragazza all’horror, come dimostrano proprio “Nightmare”, ma anche “The Shivers” di David Cronenberg, col viscido parassita assassino che entra indovinate dove?

Faccio una mia lista, scordando sicuramente cose ancora più interessanti. Intanto risponde a Jeff Bridges in “The Big lebowski” con Bud Spencer che si lava I piedi zozzi in “Lo chiamavano Trinità” di E.B.Clucher. Imbattibile. Rispondo a Mick Jagger e James Fox con la coppia Renato Pozzetto e Edwige Fenech in “La patata bollente” di Steno, dove l’operaiaìo comunista Pozzetto preferirà Massimo Ranieri alla Fenech nuda. Riguardo a tutte le scene horror del cinema americano mettiamo sul piatto la strepitosa morte nella vasca da bagno di “Sei donne per l’assassino” di Mario Bava, un modello quasi insuperato e ricopiato proprio da tutti.

E a questo aggiungo la scena nella vasca da bagno che a stento contiene George Eastman e Serena Grandi in “Le foto di Gioia” di Lamberto Bava. Come si può scordare poi il bagno di Brigitte Bardot mentre legge un libro su Fritz Lang in “Il disprezzo” di Jean-Luc Godard mentre entra Michel Piccoli col cappello… Aggiungo anche, tra le scene clamorose dimenticate, Marlon Brando modello medusa, pericolosissimo killer in “Missouri” di Arthur Penn, Margot Robbie che spiega l’economia da rapina del capitalismo americano in “La grande scommessa” di Adam McKay. O il recentissimo Joaquin Phoenix nella vasca da bagno di “Beau ha paura” di Ari Aster, dove passerà davvero dei brutti momenti.

Tra le scene di culto e straculto che un tempo il cinema italiano girava per le versioni straniere, è impossibile non citare il fenomenale nudo di Sophia Loren in “Due notti con Cleopatra”, quello di Gina Lollobrigida che fece impazzire tutti in “le belle della notte” di René Clair o quello di Martine Carol in “Lucrezia Borgia”. Tutte scene che negli anni da bravi cinefili abbiamo recuperato. Tra i primi posti in classifica è impensabile non mettere Lino Banfi con corno rosso in “Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio”.

E non tralasciamo certo la Angelina Jolie del suo terribile film francese, “Bye the Sea”, da lei stessa diretto, dove sta praticamente fissa nella vasca da bagno. Una delle scene più belle di vasca da bagno è quella che filma Buster Keaton nella sua comica muta “One Week”, son Sybil Seely che si lava, le casca il sapone verso di noi e la stessa mano di Keaton copre le sue nudità mentre lo recupera. E lei non può astenersi dal guardarci e sorridere in macchina.

Il mio preferito? E’ forse Bud Spencer coi piedi zozzi nella tinozza di “Lo chiamavano Trinità”. Anche se, certo, anche se non è una vasca da bagno, l’uso che ne fanno Anita Ekberg e Marcello Mastroianni vestitissimi nella Fontana di Trevi in “La dolce vita” può anche valere tutto.

