Marco Giusti per Dagospia

Efa Awards 2023

Poco da fare. “Anatomia di una caduta” di Justine Triet con la favolosa Sandra Huller, dopo aver vinto La Palma d’oro a Cannes, due Gothams, vince praticamente tutto anche agli EFA Awards, gli Oscar europei, che sono stati consegnati ieri sera a Berlino. Cinque premi, scelti dai 4500 membri dell’European Film Academy che rappresentano ben 52 paesi, comprese Israele, Palestina, Ucraina e Russia.

Justine Triet efa awards 2023 1

Il film della Triet vince miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura, migliore attrice protagonista e miglior montaggio. Sandra Hüller, che sta dominando la scena internazionale del cinema, accettando il premio, ha chiesto un momento di silenzio per “immaginare la pace”. Non si capisce davvero perché la Francia non lo abbia candidato agli Oscar per il miglior film straniero.

Il danese “The Promised Land” di Nikolaj Arcel con Mads Mikkelsen, passato a Venezia ma non ancora uscito da noi in sala, vince per il miglior attore e la miglior fotografia. Il nostro “La chimera” vince per la scenografia e i costumi di Emita Frigato. Poco, ma sempre meglio di niente.

Sandra Huller efa awards 2023

Miglior film Discovery-Fipresci è “How To Have Sex” di Molly Manning Walker con Mia McKenna-Bruce. “Robot Dreams” diretto dallo spagnolo Pablo Berger, tratto dalla graphic novel di Sara Varon è il miglior cartone animato europeo. Miglior documentario è “Smoke Sauna Sisterhood" di Anna Hints.”Scrapper” di Charlotte Reagan vince il premio Young Audience.

Premi speciali alla carriera vanno a Vanessa Redgrave in collegamento video, al mitico Bela Tarr e alla regista spagnola Isabel Coixet, che ha dedicato il suo premio “ai cineasti europei a cui è stato detto che non è abbastanza essere a Berlino, a Cannes o a Venezia; che non siano controversi, commerciali o abbastanza interessanti”.

