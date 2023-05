7 mag 2023 17:00

IL CINEMA DEI GIUSTI – “CREATURE DI DIO” NON È PER NULLA ALLEGRO, MA È TRA I POCHI FILM IN SALA CHE SI POSSANO VEDERE - UN OTTIMO DRAMMA AMBIENTATO TRA I COLTIVATORI DI OSTRICHE IRLANDESI , POGGIA TUTTO SULLO SCONTRO TRA LA MAMMA E SUO FIGLIO, ACCUSATO DI STUPRO DA UNA RAGAZZA – LEI PUÒ FORNIRE L’ALIBI PER SALVARLO, MA DA DONNA E NON DA MADRE, PUÒ DAVVERO MENTIRE? E SE LO FARÀ COSA NE SARÀ DEL FIGLIO? - VIDEO