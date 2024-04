IL CINEMA DEI GIUSTI – MI DISPIACE PER CHI NON LO HA CAPITO O NON LO CAPIRÀ, MA LE PRIME CRITICHE INTERNAZIONALI A “CHALLENGERS” DI LUCA GUADAGNINO SONO UN TOTALE TRIONFO. 100% DI GRADIMENTO CRITICO SU ROTTEN TOMATOES – PER SIDDHANT ADLAKHA DEL “NEW YORK TIMES” “È UNO DEI FILM DI HOLLYWOOD PIÙ CALDI, FATICOSI, ECCITANTI ED ENERGICI DEGLI ULTIMI TEMPI, GUIDATO DA UN TRIO DI GRANDI PERFORMANCE E SOSTENUTO DA UNA COLONNA SONORA TECHNO DA FAVOLA DI REZNOR & ROSS” – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

zendaya in challengers

Un trionfo. Mi dispiace per chi non lo ha capito o non lo capirà, ma le prime critiche internazionali a “Challengers” di Luca Guadagnino sono un totale trionfo. 100% di gradimento critico su Rotten Tomatoes. “Challengers è dannatamente *esplosivo*. Il più divertente che ho avuto al cinema quest'anno. Un dramma tennistico delirante e caldo sulla forza animatrice del desiderio in tutte le sue forme, sostenuto dalla migliore performance della carriera di Zendaya”, scrive David Ehrlich su “Indiewire”. E ancora, "È eccitante, affamato, è un film straordinariamente emozionante." (“Empire Magazine”).

luca guadagnino photocall challengers a roma

“Uno scintillante triangolo romantico abbinato a un avvincente dramma sportivo, Challengers trova Luca Guadagnino in una modalità che piace al pubblico, realizzando il suo film più puramente divertente” (“Screen”). E’ il trionfo personale di Zendaya, che dopo “Dune” colpisce ancora pubblico e critica. “Zendaya è così brava in questo ruolo che è impossibile immaginare qualcun’altra a interpretarlo. Utilizza la sua celebrità e il suo talento recitativo per creare una figura più grande della vita, ancora umana e riconoscibile”, scrive Drew Greggory.

“È un piacere vedere tre attori giovani giocare quel tipo tipo di sobria gravità dandy che le star dei film per adulti erano solite esibire in altre epoche”, scrive Matt Zoller Seitz, su “RogerEbert.com”, intuendo una direzione di commedia classica del film.

challengers

E poi c’è il sesso. “Il sesso, Luca Guadagnino lo sa, non è territorio esclusivo del desiderio più di quanto il desiderio non sia territorio esclusivo del sesso” si legge su “Indiewire”. “Carico di erotismo, costruito in modo intricato ed elegante, Challengers di Luca Guadagnino offre piacere da ogni punto di vista”, si legge su “The Film Verdict”.

“Challengers è una vetrina inebriante della bellezza e dell'eccitazione dei corpi in movimento” (“Slant Magazine”). E ancora, "Challengers" è tra i migliori lavori di Luca Guadagnino. Uno dei film di Hollywood più caldi, faticosi, eccitanti ed energici degli ultimi tempi, guidato da un trio di grandi performance e sostenuto da una colonna sonora techno da favola di Reznor & Ross”, scrive Siddhant Adlakha del New York Times.

challengers di luca guadagnino.

“Questo è senza dubbio il film più emozionante che ognuno di noi probabilmente vedrà quest'anno. Allaccia le cinture e goditi questo giro sexy, non vorrai che finisca”, conclude Linda Marric su “Heyuguys”.

luca guadagnino zendaya photocall challengers a roma challengers zendaya photocall challengers a roma zendaya photocall challengers a roma zendaya photocall challengers a roma schermata 2024 04 09 alle 14.43.04 photocall challengers a roma zendaya photocall challengers a roma luca guadagnino, josh o'connor, zendaya, mike faist and jonathan anderson a roma photocall challengers a roma