Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo stasera? Io credo che stasera mi vedrò su Netflix il nuovissimo thriller apocalittico “Il mondo dietro di te”, ideato, scritto e diretto dal Sam Esmail di “Mr Robot” con Julia Roberts, Ethan Hawke, Mahershala Ali, Kevin Bacon. Leggo buone critiche dalle riviste americane. Non ne posso più dei talk con l’azzimatissimo Francesco Borgonovo, Andrea Scanzi e Italo Bocchino.

Meglio un thriller apocalittico o qualche vecchio film di kung fu che possiamo trovare su Mubi. Ne hanno inseriti davvero tanti in questi giorni. Oltre a “5 dita di violenza” trovate “The One-Armed Swordsman”, The 36th Chamber of Shaolin”, “Heroes of the East”, “The Boxer form Shantung”, il meglio della produzione anni ’70 e ’80 degli Shaw Brothers.

Su Paramount vedo che hanno appena inserito il nuovo Transformers, “Transformers – Il risveglio", mentre su Amazon prime trionfa “The Equalizer” con Denzel Washington.

Ieri mi sono sparato su Netflix la versione live di un celebre anime giapponese di Nobuhiro Watsuki, “Rurouni Kenshin: The Beginning”, scritto e diretto nel 2021 da Keishi Otomo con Takeru Sato nel ruolo di kenshin, samurai assassino dai capelli sempre in faccia, Kasumi Arimura come Tomoe, Issei Takahashi come Kogoro Katsura.

In realtà, quella che troviamo su Netflix, è solo una parte di un’opera ben più consistente di ben quattro film, due girati nel 2014 e due più recenti, dedicata a quando Kenshin era il terribile Battousai, assassino pagato per eliminare chi appoggiava lo Shogun. Non è che abbia capito molto, ma è estremamente ben girato e costruito con duelli favolosi. Non so se su Netflix ci siano anche gli altri tre film.

