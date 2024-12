5 dic 2024 15:06

IL CINEMA DEI GIUSTI - NON SARÀ PER TUTTI I GUSTI, MA VI CONSIGLIO LO STREPITOSO “GRAND TOUR” DI MIGUEL GOMES. SOFISTICATO FILM DI VIAGGI NELL’ASIA COLONIALE DURANTE LA GRANDE GUERRA SEGUENDO LA FUGA DI UN GIOVANE FUNZIONARIO INGLESE, EDWARD, CHE È SCAPPATO PROPRIO IL GIORNO DELL’ARRIVO DA LONDRA DELLA SUA FIDANZATA MOLLY PER POTERSI FINALMENTE SPOSARE. MOLLY LO INSEGUE NELLA SUA FOLLE FUGA PER L’ASIA - VIDEO