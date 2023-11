IL CINEMA DEI GIUSTI - TEMPO DI PREMI. BUONE NOTIZIE DAGLI EFA AWARDS, GLI OSCAR DEL CINEMA EUROPEO, CHE VERRANNO CONSEGNATI IL PROSSIMO 9 DICEMBRE A BERLINO - "IO, CAPITANO” DI MATTEO GARRONE PUÒ VANTARE DUE NOMINATIONS, MIGLIOR FILM E MIGLIORE REGIA. JOSH O’CONNOR, PROTAGONISTA DI “LA CHIMERA” DI ALICE ROHRWACHER È TRA I CANDIDATI AL PREMIO COME MIGLIOR ATTORE. MA LA PARTE DEL LEONE LA FA “FOGLIE AL VENTO” DI AKI KAURISMAKI CON 5 NOMINATIONS MIGLIOR FILM, REGIA, SCENEGGIATURA, PROTAGONISTA FEMMINILE, ALMA PÖYSTI, E MASCHILE, JUSSI VATANEN… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

european film awards

Tempo di premi. Buone notizie dagli EFA Awards, gli Oscar del cinema europeo che verranno consegnati il prossimo 9 dicembre a Berlino. “Io, capitano” di Matteo Garrone può vantare due nominations, miglior film e migliore regia. Josh O’Connor, protagonista di “La chimera” di Alice Rohrwacher è tra i candidati al premio come miglior attore. La parte del leone agli EFA la fa quest’anno però “Foglie al Vento” di Aki Kaurismaki con cinque nominations miglior film, regia, sceneggiatura, protagonista femminile, Alma Pöysti, e maschile, Jussi Vatanen.

anatomie d une chute 3

Lo seguono con quattro nominations “La zona di interesse” diretto da Jonathan Glazer, in gara per miglior film, regia, sceneggiatura e protagonisti, Christian Friedel e la strepitosa Sandra Huller, e “Anatomia di una caduta” di Justine Triet, con miglior film, regia, sceneggiatura e protagonista femminile, che è ancora una volta Sandra Huller. L’unica attrice che possa vantare due candidature quest’anno, al punto che è pi che possibile che riceva una qualche candidatura anche agli oscar.

how to have sex

“Green Border” della polacca Agniezka Holland, durissimo film sui migranti intrappolati lungo il confine tra Polonia e Bielorussia, ha tre nominations, miglior film, regia e sceneggiatura. Tre nominations anche per “How to Have Sex”, opera prima di Molly Manning Walker per la miglior attrice, Mia McKenna-Bruce, e il premio Discovery Fipresci. Il film era stato presentao prima a Cannes e poi ha aperto Alice nelle città a Roma. Direi che, a naso, Cannes e Venezia si sono divisi abbastanza equamente i migliori film europei della stagione.

io capitano

MIGLIOR FILM EUROPEO

Anatomy of a Fall, Justine Triet

Fallen Leaves, Aki Kaurismäki

Green Border, Agnieszka Holland

Io Capitano, Matteo Garrone

The Zone of Interest, Jonathan Glazer

MIGLIOR DOCUMENTARIO EUROPEO

Apolonia, Apolonia, Lea Glob

Four Daughters, Kaouther Ben Hania

Motherland, Hanna Badziaka, Alexander Mihalkovich

On the Adamant, Nicolas Philibert

Smoke Sauna Sisterhood, Anna Hints

MIGLIOR REGISTA EUROPEO

Jonathan Glazer, The Zone of Interest

Justine Triet, Anatomy of a Fall

Aki Kaurismäki, Fallen Leaves

Agnieszka Holland, Green Border

foglie al vento

Matteo Garrone, Io Capitano

MIGLIOR ATTRICE EUROPEA

Sandra Hüller, Anatomy of a Fall

Sandra Hüller, The Zone of Interest

Eka Chavleishvili, Blackbird Blackbird Blackberry

Alma Pöysti, Fallen Leaves

Mia McKenna-Bruce, How To Have Sex

Leonie Benesch, The Teachers’ Lounge

MIGLIOR ATTORE EUROPEO

Josh O’Connor, La Chimera

Mads Mikkelsen, The Promised Land

Christian Friedel, The Zone of Interest

Thomas Schubert, Afire

Jussi Vatanen, Fallen Leaves

josh o connor in la chimera

MIGLIOR SCENEGGIATORE EUROPEO

Justine Triet e Arthur Harari, Anatomy of a Fall

Aki Kaurismäki, Fallen Leaves

Maciej Pisuk, Gabriela Lazarkiewicz-Sieczko e Agnieszka Holland, Green Border

Ilker Çatak e Johannes Duncker, The Teachers’ Lounge

MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE EUROPEO

A Greyhound of a Girl, Enzo d’Alò

Chicken For Linda!, Chiara Malta, Sébastien Laudenbach

Robot Dreams, Pablo Berger

The Amazing Maurice, Toby Genkel

White Plastic Sky, Tibor Bánóczki, Sarolta Szabó

io capitano

EUROPEAN DISCOVERY PRIX FIPRESCI

20,000 Species of Bees, Estibaliz Urresola Solaguren

How To Have Sex, Molly Manning Walker

La Palisiada, Philip Sotnychenko

Safe Place, Juraj Lerotic

The Quiet Migration, Malene Choi

Vincent Must Die, Stéphan Castang

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO EUROPEO

27, Flóra Anna Buda

Aqueronte, Manuel Muñoz Rivas

Daydreaming So Vividly About Our Spanish Holidays, Christian Avilés

Flores Del Otro Patio, Jorge Cadena

Hardly Working, Susanna Flock, Robin Klengel, Leonhard Müllner, Michael Stumpf

