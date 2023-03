IL CINEMA RISPOLVERA I VECCHI CLASSICI PER RIPOPOLARE LE SALE - AL BOX OFFICE DOMINANO FILM COME "TITANIC", "FRANKENSTEIN JUNIOR" E "I GUERRIERI DELLA NOTTE" - E' LA DIMOSTRAZIONE CHE A SVUOTARE LE SALE NON E' LO STREAMING MA LA MANCANZA DI TITOLI IMPORTANTI CHE CONVINCANO IL PUBBLICO AD ALZARE LE CHIAPPE DAL DIVANO - NON A CASO LE PELLICOLE PIÙ VISTE SONO QUELLE INDIRIZZATE AI PIÙ PICCOLI, COME I FILM DI ANIMAZIONE O CON I SUPEREROI...

Estratto dell'articolo di Francesca D'Angelo per “la Stampa”

titanic 2

Il film da vedere oggi al cinema? Guerrieri della notte, anno domini 1979. Il titolo più chiacchierato della settimana scorsa? Frankenstein Junior, cult del 1974. E il caso cinematografico di febbraio? Senza dubbio Titanic, che dopo 25 anni ha di nuovo sbancato al box office. A quanto pare, dopo la tv, anche il cinema ha scoperto il potere delle repliche. Gli addetti ai lavori preferiscono in realtà parlare di «riedizioni», o «eventi speciali», ma il concetto non cambia: si scommette sui grandi classici per riportare le persone in sala. E il bello è che ci riesce. A giudicare infatti dall'affluenza, gli spettatori preferiscono uscire di casa per rivedere una storia senza tempo, che non il miliardesimo cinecomic Marvel o una commedia che potrebbe tradire le aspettative. […]

the warriors 11

[…] «C'è un grande interesse per il cinema di patrimonio» ripete da sempre Marta Donzelli, presidente del Centro Sperimentale , che non a caso ha predisposto l'acquisto di una sala, il Fiamma CSC, che riaprirà a dicembre con lo scopo di «diffondere cultura cinematografica».

I motivi di tanto interesse? «Andare al cinema rappresenta un investimento di tempo, soldi ed energie quindi si preferisce andare sul sicuro, scegliendo un titolo che ha già avuto successo - dice il professor Armando Fumagalli della Cattolica di Milano - probabilmente si andrà verso una divisione di prodotti: i film spettacolari e d'autore al cinema, i prodotti di medio livello sulla piattaforma».

frankenstein junior 9

Di certo, al momento le repliche sembrano l'arma vincente per far riscoprire al pubblico la magia della sala: «È attraverso questi eventi che gli spettatori riconoscono l'unicità dell'esperienza immersiva del cinema - aggiunge Laura Fumagalli, esercente del Cinema Arcadia di Melzo -: per due ore sei lì, senza distrazioni, in un luogo che valorizza visivamente e acusticamente la storia. Le riedizioni attirano generazioni diverse: gli adulti tornano a rivedere i classici, i più giovani li scoprono per la prima volta». Resta solo da capire fino a quanto il passato potrà sopperire al vuoto creativo del presente.

ARTICOLI CORRELATI

titanic 3 leonardo di caprio titanic titanic 4 warriors 1 thewarriors movie frankenstein junior 6 frankenstein junior 3 frankenstein junior 4 frankenstein junior 5 thewarriorssoundtracks frankenstein junior 7 frankenstein junior 8 the warriors 1 the warriors 10

the warriors warriors the warriors 12 titanic