22 nov 2024 11:41

CLAMOROSO! ALESSANDRO BASCIANO E’ STATO ARRESTATO PER STALKING E MINACCE NEI CONFRONTI DELLA EX COMPAGNA SOPHIE CODEGONI - TRA I DUE INFUENCER, CHE SI SONO CONOSCIUTI ALLA TRASMISSIONE “IL GRANDE FRATELLO VIP”, CI SAREBBERO STATE DENUNCE RECIPROCHE PER VARI MOTIVI, TRA CUI INSULTI E UNA DISPUTA LEGATA ALLA LORO FIGLIA CELINE - LA NOTIZIA È STATA ANTICIPATA DA FABRIZIO CORONA – LO SCONTRO TRA BASCIANO E UN AMICO DELLA CODEGONI...