LE CLASSIFICHE DEI LIBRI? TUTTE FARLOCCHE - LO CONFERMA PERSINO JAMES PATTERSON, UNO DEGLI AUTORI PIU’ VENDUTI AL MONDO, CHE HA ATTACCATO LE CLASSIFICHE DEI BEST SELLER PUBBLICATE DAL “NEW YORK TIMES” SOSTENENDO CHE SIANO “TRUCCATE” - LA REPLICA DEL QUOTIDIANO È CHE LE LORO CLASSIFICHE NON SI BASINO SUI “MERI NUMERI”, E CHE LE CIFRE SIANO RIELABORATE (E QUINDI SO’ MANIPOLATE) - L’ULTIMO ROMANZO DI PATTERSON, PUR VENDENDO MOLTO, ERA FUORI CLASSIFICA. FORSE PERCHE’ SI OCCUPA DI FORZE DELL’ORDINE E RACCOGLIE TESTIMONIANZE DI POLIZIOTTI…

Uno dei più grandi bestselleristi al mondo contro la classifica di libri per eccellenza. L’accusa non è da poco: secondo Patterson, il quotidiano simbolo di serietà «trucca le classifiche dei libri più venduti». […] E questo perché il nuovo romanzo di Patterson, Walk the Blue Line, che secondo i suoi calcoli avrebbe venduto più di tutti gli altri quindici titoli in classifica, ad eccezione di tre di essi […], inizialmente non figurava nemmeno nella Top 15.

Il romanzo si occupa di forze dell’ordine e contiene storie e testimonianze di numerosi poliziotti. Un tema caldissimo in America. Per protesta contro l’esclusione, Patterson ha scritto una lettera al New York Times, che però non l’ha pubblicata; e così ha deciso di raccontare l’intera vicenda su twitter, dove vanta un pubblico da 141 milioni di fan.

La replica del quotidiano è che le loro classifiche non si basino sui «meri numeri», e che le cifre siano rielaborate […] Nella sua carriera, con oltre trecento romanzi ha venduto 400 milioni di copie; secondo i dati resi noti da Longanesi, editore italiano di Patterson, è stato addirittura l’autore più venduto al mondo nell’ultimo decennio, con 84 milioni di copie […]