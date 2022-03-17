CLAUDIO PLAZZOTTA TWEET: "UMBERTO BRINDANI CORTEGGIATO DA MAURIZIO BELPIETRO PER LA DIREZIONE DI PANORAMA. I DUE SI SONO PARLATI, NON C’È FRETTA DI CHIUDERE"-
CLAUDIO PLAZZOTTA TWEET: "UMBERTO BRINDANI CORTEGGIATO DA MAURIZIO BELPIETRO PER LA DIREZIONE DI PANORAMA. I DUE SI SONO PARLATI, NON C’È FRETTA DI CHIUDERE"-
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
LA NOSTALGIA NON È SEMPRE CANAGLIA – IL SENTIMENTO LEGATO ALLA VISIONE DI SCENE FELICI DEL PASSATO RIDUCE LA PERCEZIONE DEL DOLORE – SECONDO UNO STUDIO CINESE PUBBLICATO SUL “JOURNAL OF NEUROSCIENCE”, IL RICORDO INDUCE LA LIBERAZIONE DI DOPAMINA, L'ORMONE DEL PIACERE, E L'ATTIVAZIONE DELL'AMIGDALA, IL CENTRO DELLE EMOZIONI: IN QUESTO MODO, LA VISTA DI SCENE FELICI RISVEGLIA LA MEMORIA E INDUCE SENTIMENTI CHE…