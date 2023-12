CLICK! – IL “NEW YORK TIMES” RIASSUME IL 2023 CON UNA RACCOLTA DI FOTO: DAI SOLDATI UCRAINI FERITI AL FRONTE AI BAMBINI PALESTINESI UCCISI DALLE BOMBE DELL’ESERCITO ISRAELIANO – MA ANCORA: GLI OSTAGGI RAPITI DA HAMAS IL 7 OTTOBRE - I DEVASTANTI TERREMOTI IN TURCHIA E MAROCCO - DONALD TRUMP INCRIMINATO - L’INIZIO DELLA CORSA ALLA CASA BIANCA PER LE ELEZIONI DEL 2024 - LA MORTE DI PRIGOZHIN E L'INCORONAZIONE DI RE CARLO

Traduzione dal www.nytimes.com

rudolph w. giuliani, donald trump, kenneth chesebro, jenna ellis, sidney powell and mark meadows incriminati

Lo scorso anno la guerra in Ucraina ha continuato a infuriare. Un incendio ha devastato le Hawaii c’è stato un tremendo terremoto in Turchia. Poi, il 7 ottobre, i terroristi di Hamas hanno attraversato il confine di Gaza per entrare in Israele e lo Stato ebraico ha risposto.

Gli anni sono così: l'orrore può confondersi con l'estasi in modi impossibili da riconciliare. Tanti bambini, purtroppo, non vedranno il 2024. Le loro vite sono finite quando le loro case e le loro aule si sono trasformate in campi di battaglia o in zone disastrate.

C'è un'immagine sconvolgente da Gaza, scattata da Samar Abu Elouf, che mostra il cadavere di una bambina palestinese di nome Misk avvolto in un panno bianco fuori da un obitorio. Giace accanto a parenti uccisi in un attacco israeliano a Gaza.

bombardamenti a gaza

C'è un'immagine indimenticabile di un bambino con le manine sugli occhi nel seminterrato della sua casa a Kiev, in Ucraina, dove lui e sua madre hanno cercato riparo dopo l'allarme aereo.

C'è una potente fotografia di Tamir Kalifa di una famiglia israeliana che si stringe nell'angoscia mentre attende notizie sulla sorte di due fratelli presi in ostaggio da Hamas quel giorno di ottobre. Le espressioni sono commoventi.

migranti messicani al confine con gli usa