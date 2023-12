CLITO-RIDE, CAZZO PIANGE! GLI UOMINI NON SERVONO PIÙ - NON C’È LINGUA, DITO O AUGELLO IN GRADO DI RIVALEGGIARE A POTENZA E A INSISTENZA CON I SEX TOYS - BARBARA COSTA: “QUESTI GIOCATTOLINI SILICONOSI, LEGGERISSIMI MA PICCOLINI, STANNO IN UNA MANO. DITEMI QUALE UOMO PUR IL PIÙ SPERIMENTATO POSSA ASSICURARE STIMOLAZIONE SIMULTANEA IDENTICA GIAMMAI SUPERIORE A QUELLA CHE PUÒ DONARE UN DILDO: UN TITILLARE VERTIGINOSISSIMO INSUPERABILE, E A NOI DONNE SI SA CHE…”

Barbara Costa per Dagospia

vibratore di natale 35

A che servono gli uomini? A sollevare ma pure a spostare oggetti pesanti. E basta! Dai, è una battuta, però donne ditemi se non è la prima cosa che viene in mente a vedere questa festosa gallery di vibratori. Ecco, magari gli uomini potrebbero bene ingegnarsi a regalarcene uno, più di uno, festività e no. Perché, per il resto, non c’è gara. Signore, non c’è lingua e non c’è dita, e non c’è pene, in grado di rivaleggiare a potenza e a insistenza con questi abili giocattolini siliconosi, leggerissimi ma piccolini, stanno in una mano.

Pucciosi e però tosti, e… come te la sfrugano!!! Non si fermano mai, non gli basta mai. Una donna deve solo pensare a prendersi quello (o quelli) che la attira di più, comoda in USB caricarlo, stabilire modo e frequenza (cambiarli come e quando vuole) e premere il tastino on. Ed è fatta!!! E sono orgasmi, tanti, garantiti!!! Sicuri!!! E nella privacy più assoluta, in commercio vi sono modelli che sono sempre più silenziosi. Sicché che (vi) state sc*pando e divertendo lo verrà a sapere solo il vicinato, e dalle urla di piacere!

vibratore di natale 12

Ditemi quale uomo pur il più sperimentato possa assicurare stimolazione simultanea identica giammai superiore a quella che può donare un sex toy dildo + vibratore: un titillare vertiginosissimo, anale e vaginale (ma pure a chi piace "soffrire" ai capezzoli) insuperabile, e a noi donne si sa, ci sono clitoridi che te lo bussano, te lo ricordano, che non aspettano altro, che non vogliono altro, se non essere torturati e strapazzati e sfiniti così. Il Santa Hat Vibrator è il giocattolino a forma di cappellino di Natale.

Lo trovate in più colori. Arriva a far squirtare, e secondo le squirto anatomiche capacità individuali, e la rilassatezza della fanciulla. Il liquido (non si orina, si squirta!!!, la differenza sta nel composto, lo squirto ha solo una percentuale, di pipì, e che stai squirtando lo capisci dal gettito, lo fai "a stappo", a tappo di champagne saltato, pum!), non rovina il vibratore, non si brucia, e non si prende la scossa, tranquille.

vibratore di natale 9

Il sex toy a pupazzo di neve non è una novità, ma gli ultimi modelli "soffiano" con più insistenza, e tenacia, comunque regolabile. I sex toy "a lingua" ce l’hanno morbida ma ficcante. Il vostro lui si sente solo e vi mette il muso?

Rassicuratelo con una "seduta" di sex toy a due, ci sono modelli dildo + vibratore all sex, per lui + per lei, che possono essere utilizzati anche nell’ano di lui vibrando il sesso di lei, o riempiendo lei vibrando lui, e al bando ogni gelosa competizione: non c’è affronto né difetto bensì sacrosanto divertimento nel farvi cavalcare da lui, e contemporaneamente servendovi delle carezze del vostro sex toy…Dopo ogni uso, anche se individualissimo e non promiscuo, ogni sex toy va lavato e asciugato. Occhio alle istruzioni: gran parte possono andare in lavastoviglie.

