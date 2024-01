DALLA COCAINA AI COSMETICI: A 50 ANNI KATE MOSS CERCA LA "RIVERGINATION"? - LA TOP MODEL COMPIE MEZZO SECOLO: DOPO GLI ESORDI A 14 ANNI, NEL GIRO DI POCO TEMPO È DIVENTATA UN'ICONA DI STILE E DI BELLEZZA MA ANCHE UNA DEI PERSONAGGI PIU' DISCUSSI DEL PANORAMA MONDIALE - DOPO ANNI PASSATI AL CENTRO DEL GOSSIP, TRA SCAPEZZOLATE, FIDANZATI CAMBIATI COME CALZINI E FIUMI DI ALCOL E DI DROGA, LA MODELLA BRITANNICA HA CREATO UN BRAND DI COSMETICI: UN MODO PER FAR DIMENTICARE DI "COCAINE KATE" OPPURE PER COMBATTERE IL TRASCORRERE DEL TEMPO?

kate moss 1

Estratto dell'articolo di Emanuela Minucci per www.corriere.it

I primi 50 anni di Kate Moss sono un po’ come i 60 anni di Brad Pitt. Sconvolgenti. […] È da 36 anni sulla scena, cambiandola a suo piacimento. Con la tenacia di un capricorno (suo segno zodiacale) che perde la testa quando sa che ne avrà presto una migliore. Ha saputo sempre reinventarsi da capo a piedi: prima bellezza maledetta oggi simbolo di naturalezza e benessere.

La modella scoperta a 14 anni, in aeroporto a New York, ha rivoluzionato i canoni classici della bellezza. Fino a diventare un simbolo di bellezza negli Anni 90 e poi per sempre. Nata nel 1974, nel centro suburbano londinese di Croydon, festeggia oggi 16 gennaio i suoi primi 50 anni. […] La creazione del suo brand di bellezza e benessere, «Cosmoss», che è certamente un traguardo importante verso l’accettazione di sé e l’amore per se stessi. […]

kate moss 4

Solo qualche giorno prima, la modella si mostrava in accappatoio bianco, intenta a dedicarsi a un procedimento di skincare reset con i suoi prodotti hero che si prendono cura del corpo, della pelle e della mente. […].Nonostante questo mondo di calma e benessere, il lato più ribelle di Kate Moss esiste ancora. E si mostra in tutta la sua iconicità, sui red carpet. Con il seno ben in vista sotto l’abito trasparente, la modella dichiara di appartenere ancora al movimento #freethenipple. Contro la censura del corpo femminile e la sessualizzazione continua del corpo delle donne.

«NON POTEVI FARLE UNA BRUTTA FOTO»

pete doherty kate moss 4

«Lei è così britannica, non potevi farle una brutta foto», ricorda Kate Garner». E aggiunge: «Di tutte le foto che ho scattato alle star, quelle di Kate continuano a vendere», ha aggiunto. Moss, cresciuta a Croydon, paesino a sud di Londra, è stata notata – come si diceva – da un’agenzia di modelle al soli 14 anni. Tre anni dopo è diventata famosa per il suo look «da ragazzina» e per aver indossato biancheria intima di Calvin Klein in pose suggestive. Nel 2022, Moss ha detto alla BBC di sentirsi «oggettificata, vulnerabile e spaventata». La corporatura esile di Moss - usata nelle campagne in stile «eroina chic» - era in netto contrasto con quelle di altre top model come Cindy Crawford, Claudia Schiffer e Naomi Campbell. […]

kate moss 1994

Con i suoi eccessi e la vita affascinante, Moss è diventata un punto fermo dei media di gossip. I tabloid hanno seguito ossessivamente le sue relazioni con l’attore di Hollywood Johnny Depp (che coppia!) e il frontman dei Libertines Pete Doherty. Nel 2005, Moss è stata accusata di sniffare cocaina. E qui è arrivata un’altra zampata. Nonostante tutti la dessero per finita divenne ancora più popolare. […]

