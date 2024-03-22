COL PLAGIO, VACCI ADAGIO – MADAME ACCUSA LA COLLEGA SPAGNOLA DUNA SANCHEZ DI AVER COPIATO LA CANZONE "IL BENE E IL MALE". LA CANTANTE ITALIANA SI È SFOGATA SUI SOCIAL PER IL PRESUNTO FURTO DEL BRANO DI SANREMO 2023: “PLAGIO FATTO A MODINO, FORSE AVREI CAMBIATO GIUSTO DUE O TRE NOTINE O ANCHE UNA PAROLINA O, MAGARI, LA BASE...” - VIDEO

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Ivan Rota per Dagospia
 

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Madame contro la collega spagnola Duna Sanchez che ha pubblicato la sua “nuova” canzone intitolata «Capricho”. Molti internauti hanno notato la somiglianza con un altro brano, ovvero “Il bene nel male” della cantautrice veneta. Dopo i vari commenti Madame si é sfogata nelle sue storie Instagram ripostando il brano di Duna Sanchez, Capricho e ha scritto: “Plagio fatto a modino, forse avrei cambiato giusto due o tre notine o anche una parolina o, magari, la base. Comunque, per tutti gli amici che me l'hanno fatto notare, non c'è nessuna autorizzazione, quindi, si tratta di un plagio vero e proprio”. I followers di Madame si sono arrabbiati con la cantante spagnola (che non ha ancora risposto alle accuse) e hanno pubblicato commenti molto vivaci

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