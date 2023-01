A Barcellona, poco distante dal Camp Nou, la Renault ha montato questo manifesto pubblicitario 4x3 metri della #Twingo sfottendo #Shakira: 1. dura più di 22 anni! 2. il cruscotto si capisce clara-mente, non come le tue canzoni! 3. il motore non ti lascia come tuo marito! pic.twitter.com/XaNhCLbTF0 — Valina (@valinavb) January 15, 2023

Estratto dell’articolo di Luca Bottura per “La Stampa”

[...] Prosegue il dissing tra Shakira e Piqué. Ormai il livello di scontro è così alto che sembrano Meloni e Berlusconi. [...]

2. SCONTRO TRA EX, PIQUÉ RISPONDE (ANCORA) A SHAKIRA: SI PRESENTA AL TORNEO A BORDO DI UNA TWINGO – IL VIDEO

Da www.open.online

«Hai scambiato una Ferrari con una Twingo». Detto, fatto. Oggi, infatti, Gerard Piqué si è presentato alla sede della King’s League, lega di calcio a 7 da lui fondata, proprio a bordo di una Renault Twingo.

Shakira ha attaccato l’ex difensore del Barcellona nel suo nuovo singolo per averla lasciata dopo un presunto tradimento. La Ferrari è la cantante colombiana, la Twingo la nuova fidanzata del catalano, la 22enne Clara Chìa Martì.

La risposta di Piqué non si è fatta attendere e il calciatore non sembra avere intenzione di placare gli animi. […]

3. SHAKIRA “FERRARI” E “ROLEX” CONTRO PIQUÉ, ECCO LE RISPOSTE BOMBA DI RENAULT, TAFFO E CASIO

Matteo Cassol per www.mowmag.com

“Hai sostituito una Ferrari con una Twingo e un Rolex con un Casio”, dice Shakira nel suo nuovo brano “BZRP Music Sessions #53”, riferendosi all’ex Gerard Piqué che l’ha mollata per la più giovane Clara. Piqué ha risposto postando una propria foto con un Casio al polso e affermando che quello sarebbe durato “per sempre”. E si è pure presentato alla Kings League con una Twingo. Ma anche i brand chiamati in causa si sono mossi, adottando una strategia di instant marketing.

Chiara e diretta la risposta di Renault, che ha pubblicato l'immagine di una Twingo rossa con il numero 22 (citato nella canzone in quanto età della nuova fiamma di Piqué, con la cantante che, classe 1977, sostiene di valere due volte 22) e cita letteralmente una frase del testo: “Pa tipos y tipas como tu”, aggiungendo “¡Sube el volumen!” (“Alza il volume!”). Tra gli hashtag c'è pure #claramente, termine usato da Shakira nella canzone per citare in maniera diretta il nome della nuova partner dell’ex.

In un altro tweet, con un approccio da fair play, Renault Italia scrive “Renault Twingo ti sosterrà sempre e ovunque Shakira”, citando le parole di un altro brano della colombiana “Whenever, wherever”.

Prontamente è intervenuta anche Taffo, specialista in queste trovate: “Sempre meglio una Twingo di una delle nostre”, hanno scritto accompagnando l’immagine di un carro funebre, aggiungendo che “l'amore non è eterno, ma le corna e la bara sì”.

Da parte sua Casio ha annunciato la sponsorizzazione della poc’anzi citata “Kings League”, torneo organizzato dallo stesso Piqué, e si è prodotta in una serie di tweet sul tema. Come: “Non saremo Rolex, ma i nostri clienti ci restano fedeli”. E ancora: “Le nostre batterie durano più della relazione tra Piqué e Shakira”. E poi: “Piqué è campione del mondo, Piqué è milionario, Piqué è famoso, Piqué ha un Casio: sii come Piqué”. Ma il colpo forse più riuscito è quello in cui viene riproposta una foto di Shakira ragazzina con al polso proprio un Casio, con questo commento: “Shakira, ricordati che prima di essere un triste Rolex, eri un magnifico Casio”.

4. TWINGO: LA RENAULT RISPONDE A SHAKIRA E LA MASSACRA

Fabiano Minacci per www.biccy.it

La Twingo e il team della Renault dovrebbero ringraziare a vita Shakira e il suo ultimo singolo perché gli ha regalato una pubblicità mai vista prima.

Come già sappiamo, infatti, Shakira ha tirato una serie di frecciatine nel suo ultimo pezzo tutte rivolte al suo ex Gerard Piqué e alla sua nuova fidanzata Clara Chia Marti. “Hai scambiato una Ferrari per una Twingo, hai scambiato un Rolex per un Casio” / “Una lupa come me non può stare con un tipo come te“. Un terremoto mediatico a cui il team spagnolo di Renault ha risposto.

Lo ha fatto applicando un enorme cartellone pubblicitario a Barcellona in cui sfotte ironicamente la cantante. Fra i punti citati per cui preferire la Twingo c’è: “Dura più di 22 anni” [gli anni di fidanzamento fra Shakira e Piqué, ndr]; “Il motore non ti lascia come tuo marito” e soprattutto “Il cruscotto si capisce clara-mente, non come le tue canzoni” [citando il nome della nuova fidanzata di Piqué, Clara Chia Marti, lo stesso citato da Shakira nel verso: “Ha il nome di una persona buona, clara-mente non è come sembra“.

