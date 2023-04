21 apr 2023 08:27

COME È CAMBIATO LO “SQUALO”: ORA RINUNCIA A DIVORARE I PESCI PICCOLI – I MURDOCH HANNO RITIRATO UNA DENUNCIA PER DIFFAMAZIONE CONTRO IL PICCOLO SITO WEB AUSTRALIANO, “CRIKEY”, CHE ACCUSAVA L’IMPERO MEDIATICO DELLA FAMIGLIA DI AVER INCITATO LE RIVOLTE A CAPITOL HILL – DOPO IL PATTEGGIAMENTO DA 800 MILIONI DI DOLLARI NELLA CAUSA “DOMINION”, MEGLIO NON ATTIRARE ALTRE GRANE SU DI SÉ…