26 set 2024 18:56

COME CANDELA-DIXIT, BARBARA D’URSO SARÀ BALLERINA PER UNA NOTTE A “BALLANDO CON LE STELLE”, AL VIA DA SABATO SU RAI1 – QUALCHE MALIZIOSO HA PENSATO CHE L’INVITO NON SIA CASUALE, VISTE LE VECCHIE RUGGINI TRA LA PRESENTATRICE E LA GIUDICE SELVAGGIA LUCARELLI. MA MILLY CARLUCCI FA LA POMPIERA: “NON CERCHIAMO LE FACILI POLEMICHE. LEI È UN VOLTO CARISMATICO PER UN CERTO PUBBLICO”. E POI CONFERMA IL DUE DI PICCHE RIFILATOLE DA CHIARA FERRAGNI…