COME CANDELA-DIXIT (SU DAGOSPIA), CARLOTTA MANTOVAN ENTRA A FAR PARTE DEL CAST DI “BALLANDO CON LE STELLE” – LA MOGLIE DI FABRIZIO FRIZZI È STATA CORTEGGIATA A LUNGO DA MILLY CARLUCCI, DA CUI È LEGATA DA UNA STORICA AMICIZIA – MANTOVAN LO SCORSO ANNO AVEVA PARTECIPATO ALLO SHOW COME BALLERINA PER UNA NOTTE…

Estratto da “A lume di Candela” – 30 agosto 2023

Carlotta Mantovan a Ballando con le Stelle? Milly Carlucci continua a lavorare al cast della nuova edizione, molti nomi sono stati svelati proprio da Dagospia. Ne aggiungiamo un altro. La conduttrice corteggia da tempo la giornalista, moglie dell'amatissimo Fabrizio Frizzi, scomparso nel 2018 e legato a Carlucci da una storica amicizia. Lo scorso anno Mantovan aveva partecipato allo show come ballerina per una notte, ora la trattativa per inserirla nel cast è in corso. Ma bisognerà convincere Carlotta alle prese con qualche dubbio...

CARLOTTA MANTOVAN NUOVA CONCORRENTE DI BALLANDO CON LE STELLE

(ANSA) - Nuovo arrivo nel cast di Ballando con le stelle. È Carlotta Mantovan: seconda a Miss Italia 2001, giornalista e moglie di Fabrizio Frizzi. Proprio Fabrizio aveva inaugurato lo show condotto da Milly Carlucci come concorrente della prima edizione.

Ad ufficializzarlo è la Rai, mentre i profili social del programma diffondono in video in cui Mantovan, a cavallo, accenna Sul bel Danubio blu di Strauss e dice: "Non sembra, ma mi sto allenando per Ballando: arrivo!". In attesa di conoscere le prossime stelle in pista, la 18/a edizione, in onda dal 21 ottobre su Rai1, vede finora tra i confermati, oltre a Carlotta Mantovan, Ricky Tognazzi, Rosanna Lambertucci, Simona Ventura e Giovanni Terzi.

