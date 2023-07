3 lug 2023 15:30

COME DAGO ANTICIPATO, BIANCA BERLINGUER HA COMUNICATO LE DIMISSIONI DA OGNI INCARICO IN RAI E DALLA CONDUZIONE DEL PROGRAMMA CARTABIANCA - LA GIORNALISTA IN UNA LETTERA HA RINGRAZIATO L'AZIENDA PER 34 ANNI DI LAVORO - ANSA: "SONO IN CORSO LE PRATICHE PER GIUNGERE ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. LA RAI RINGRAZIA BIANCA BERLINGUER E LE FORMULA GLI AUGURI PER IL PROSEGUIMENTO DELLA SUA ATTIVITÀ"