IL CASO MICCICHÈ È IL SEGNALE CHE DENTRO FORZA ITALIA È PARTITO IL TUTTI CONTRO TUTTI - PERCHÉ LA SPUTTANESCION È PARTITA ORA, QUANDO LE INTERCETTAZIONI SUL PRESUNTO ACQUISTO DI COCAINA DA MARIO DI FERRO (E LE GITE IN AUTO BLU) RISALGONO ALLA FINE DEL 2022? UNA COSA DEL GENERE CON SILVIO BERLUSCONI ANCORA IN VITA NON SAREBBE SUCCESSA. LA DEBOLEZZA DI TAJANI È LAMPANTE E LA SUA POLTRONA È SOTTO ATTACCO: A VOLERLO SABOTARE NON È SOLO IL TRIO RONZULLI-MULÈ-CATTANEO. L’EX MONARCHICO HA ALTRI AVVERSARI, TRA CUI OCCHIUTO E SCHIFANI…