COME DAGO-ANTICIPATO DA CANDELA LEO GASSMANN (NIPOTE E FIGLIO D’ARTE) DEBUTTERÀ COME ATTORE PROTAGONISTA NELLA FICTION RAI SU FRANCO CALIFANO – "CHI" SCODELLA LE FOTO DEL 24ENNE SUL SET NEI PANNI DEL “CALIFFO” - LA SERIE SARÀ UN RACCONTO DELLA VITA DEL CANTANTE ROMANO TRA AMORE, DROGA, TRADIMENTI E L’INCAPACITÀ, DA PARTE DI CALIFANO, DI RESISTERE ALLE TENTAZIONI DELLA ROMA ANNI ’70...

Estratto dell'articolo di Maria Giulia Comolli per “Chi”

leo gassmann nei panni di franco califano foto di chi

Confrontarsi con un mito è dura, ma Leo Gassmann ci prova. Nelle foto esclusive di “Chi” ci sono le prime immagini del suo debutto da attore, nella fiction Rai su Franco Califano in lavorazione in questi giorni a Roma. Sono così confermate le voci di un esordio nella recitazione per il giovane cantante, decollate qualche settimana fa quando ne ha parlato Dagospia.

La vita, gli amori, gli eccessi, le vette e le cadute di un mito della musica e icona della vita spericolata come “il Califfo” arriveranno sullo schermo nei prossimi mesi e la responsabilità di dare volto ed energia a un personaggio tanto iconico è sulle spalle di Leo. […]

leo gassmann nei panni di franco califano foto di chi 1

Le scene della fiction di queste pagine sono ambientate nel periodo tra la fine degli Anni 60 e l’inizio dei 70 in cui Califano, già apprezzato e prolifico autore di grandi successi per Mina, Mia Martini, Ornella Vanoni, Peppino Di Capri, cominciava a farsi conoscere anche come interprete... Ma soprattutto cominciava a invadere le cronache con i suoi amori. Tra questi, quello con l’allora giovanissima attrice Mita Medici, qui interpretata da Angelica Cinquantini (nota per Quo Vadis Baby, Il mistero del lago, I Cesaroni).

Con Mita, che aveva dodici anni meno di Franco, fu un amore travolgente: come ha ricordato l’attrice recentemente, «andammo a vivere insieme, in una palazzina a Roma dove abitavano Renzo Arbore e Shel Shapiro, un’allegra combriccola che condivideva la passione per la musica, poi per una sua stupida bugia ci lasciammo».

leo gassmann nei panni di franco califano foto di chi 2

Le bugie alle sue donne, i tradimenti, l’incapacità di resistere alle tentazioni, la capacità di attraversare ogni esperienza, comprese quelle al limite come la droga (e il carcere), con quella faccia da impunito, sono state parte fondamentale dell’immagine del Califfo. La vocazione da bravo figliolo di Leo Gassmann, la stessa che lo ha portato a contestare pubblicamente il maschilismo e la violenza verbale di molti brani rap e trap che dilagano sui social, sembrano distanti anni luce dalle ombre del personaggio che interpreta. Ma recitare consiste nel trasformarsi. […]

leo gassmann con angelica cinquantini nei panni di franco califano foto di chi angelica cinquantini foto di chi