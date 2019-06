COME DAGO-ANTICIPATO, PAOLA PEREGO NON È STATA INVITATA AL MATRIMONIO DI NICCOLÒ PRESTA E LA BALLERINA LORELLA BOCCIA, ED È VOLATA A NAPOLI CON UN PAIO DI AMICHE – IN COMPENSO C’ERANO I FIGLI CHE LA CONDUTTRICE HA AVUTO DA ANDREA CARNEVALE – BONOLIS, ANTONELLA CLERICI, GREGGIO, BRIATORE...

Gabriella Sassone per “il Tempo”

“E’ fatta! Siamo sposati”, urlano pieni di gioia mostrando le mani con le fedi di Damiani nelle Storie di Instagram appena saliti in macchina dopo aver pronunciato il fatidico e attesissimo Sì. Poi si baciano. Sono il ritratto della felicità. Ieri alle 17 nella chiesa Gran Madre di Dio a Ponte Milvio si son giurati amore eterno Lorella Boccia e Niccolò Presta. Entrambi 27enne, bellissimi e super innamorati, stavano insieme da 3 anni.

matrimonio niccolo' presta lorella boccia 9

Si erano conosciuti nel 2016 dietro le quinte di “Ciao Darwin” dove lei faceva la ballerina e lui il producer e amministratore della Arcobaleno Tre, la società del padre Lucio Presta, agente di molti personaggi di razza di tv e cinema. La Boccia è arrivata al braccio di Gino, il compagno della mamma Maria Grazia che battezzò la figlia Lorella proprio sperando che diventasse una ballerina famosa come la Cuccarini.

paolo bonolis bacia la sposa

Bellissima, stretta in un abito bianco a sirena con inserti di pizzo firmato Blumarine, niente velo ma una fluttuante mantella che formava due ali sulla schiena. Per Niccolò un completo moderno con gilet e doppiopetto di Robert Cavalli.

matrimonio niccolo' presta lorella boccia 8

Ad officiare la cerimonia Don Max, il parroco della chiesa. Testimoni di lei, la sorella Anna e Lucio Presta. A raccogliere il Sì di Niccolò invece due amici, Andrea e Gianmarco. Ad allietare la cerimonia con la sua splendida voce il cantante Nicola Cavallaro.

Almeno venti gli implacabili paparazzi che hanno atteso gli sposi sul sagrato. Unica nota dolente? L’assenza di Paola Perego, la moglie di Lucio Presta: non è venuta (ma sarà stata invitata?) visto che da tempo non ha buoni rapporti col figlio di primo letto di suo marito; non sempre nelle famiglie allargate fila tutto liscio. Paola non deve essersela presa troppo: è volata a Napoli con un paio di amiche a mangiare polacca e sfogliatelle in una delle pasticcerie più rinomate, come ha raccontato su Instagram.

ezio gregio bacia lo sposo niccolo' presta

In compenso c’erano i figli che la Perego ha avuto da Andrea Carnevale, Giulia e Riccardo con i rispettivi compagni. Emozionatissima insieme a papà Lucio, la sorella di Niccolò, Beatrice, fidanzata col vichingo biondo Daniel Nillson.

niccolo' presta con il padre lucio

Arrivano Flavio Briatore in dolce compagnia, Paolo Bonolis con la moglie Sonia Bruganelli e i figli, Antonella Clerici col compagno petroliere Vittorio Garrone e Ezio Greggio. Immancabili i colleghi con cui la Boccia ha condiviso quest’anno la conduzione del day time di “Amici”, Paolo Ciavarro e Marcello Sacchetta, seguiti dal corpo di ballo di Amici e molti della produzione. All’uscita della chiesa, brindisi in onore degli sposi con un cocktail sul sagrato, mentre la coppia si è avventurata in giro per Roma in macchina per le foto di rito nella location più magiche della Città Eterna.

matrimonio niccolo' presta lorella boccia 18

Poi, ricevimento al Castello di Torcrescenza, in via Due Ponti, dove festeggiò anche Briatore le sue nozze con Elisabetta Gregoraci. Circa 180 gli ospiti, tra cui il giornalista Gabriele Parpiglia, Dario Sardonè e il make up artist Robin che ha truccato la sposa. Sonia Bruganelli, sempre spiritosa, si è paparazzata con la stessa giacca color lilla di Barbara de Simone, mentre Bonolis era intento a baciare la sposa sulla fronte. Auguri!

